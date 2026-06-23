ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、日本時間23日午後、ブリュッセル王宮前の広場で国賓として歓迎式典に臨まれました。

■ベルギーを公式訪問

おふたりでの2か国訪問は24年ぶりのこと。

オランダに続き、ベルギーを公式訪問されている天皇皇后両陛下は、国賓として歓迎式典に臨まれました。このあと、両陛下はブリュッセル市庁舎でフィリップ国王夫妻の出迎えを受けられます。

ベルギー在住日本人

「同じ場所で同じ空気を吸える機会なのかなと思って」

ベルギー在住日本人

「すごい緊張と、海外で日本の国旗を見るとすごく感動する」

ベルギー人

「ベルギーの国王女王は何度も見たことがありますが、 天皇皇后を見るのは初めてです。だから興奮しています」

■世界遺産「グラン・プラス」…皇太子時代にも訪問

市庁舎が面する広場「グラン・プラス」は世界で最も美しい広場とも言われている世界遺産です。

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陛下は1990年、皇太子時代に同じ場所を訪問されています。この訪問は“私的な旅行”として、町歩きをしながらレコード店で買い物をされる貴重な映像も残されていました。書店にも行かれています。

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また、創立およそ600年の長い歴史を持つルーヴェン大学での学会にも出席されています。陛下は24日、36年ぶりにこの大学を訪問される予定です。

■到着時には皇太子・エリザベート王女が出迎え

20日、皇太子であるエリザベート王女に出迎えられベルギーに到着された両陛下。

王室の別邸「シエルニョン城」ではフィリップ国王、マチルド王妃やお子様たちとともに写真撮影も行い、終始和やかに会話を楽しまれていました。

その後、国王一家と城の庭で美しい景色をながめながら夕食をともにされたということです。

■お互いの国を訪問…ベルギーと日本に“長い交流の歴史”

今年で外交関係樹立160周年。

長い交流の歴史があるベルギーと日本。歴代の国王夫妻と上皇ご夫妻はお互いの国への訪問を繰り返されてきました。

そんななかで、珍しい場面も。1984年、ベルギーの空港に降り立たれた上皇ご夫妻を出迎えられたのは、陛下です。当時イギリスに留学中だった陛下は、国王のはからいで、ご夫妻とベルギーで合流されたといいます。

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また、62歳で亡くなったボードワン国王の葬儀には、天皇皇后時代の上皇ご夫妻が出席。海外の王室の葬儀に天皇皇后が出席されるのは初めてのことでした。ご夫妻は、王宮から大聖堂までの間、葬儀の最前列の中央をおよそ1時間歩かれました。

そして、陛下も1999年には、皇太子時代のいまの国王、フィリップ国王の結婚式に皇后さまとともに参列しました。

■日韓W杯では「日本対ベルギー戦」を共に観戦

日本で出迎えられたことも。2002年にはサッカー日韓ワールドカップ日本対ベルギー戦を、埼玉スタジアムで4人で観戦されました。

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2-2と引き分けでしたが、今回、ベルギーに先立ち訪問されたオランダで国王夫妻とオランダ戦を観戦した際も、結果は引き分け。この結果に対し、陛下は晩さん会で「ピースフルな結果にホッとしました」とユーモアを交えて話されていました。

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両陛下はこのあと、ベルギーでも国王夫妻主催の晩さん会に出席し、陛下がおことばを述べられる予定です。