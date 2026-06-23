Aぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉が23日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。 クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。公開初週の邦画実写1位を獲得し、満足度は驚異の98％となっている。

19日から来月5日まで劇中に登場するユニット「F6」のフル尺約5分にわたるライブシーンを本編上映後に上映している。小島健は見どころに「歌の出だしの正門（良規）の“ようブス”凄いな、よう言えたなと思った。僕だったら言われへん」と普段の正門からは想像できないようなせりふを挙げた。正門は「一番難しいシーンでしたよ、皆さん奇麗な方ばっかりやったから」と笑顔で話していた。

圧巻のダンスも披露しており末澤誠也は「ガチで踊ってますから。結構がっつり踊りました」とアピールした。

7月2日には、TOHOシネマズ新宿など、全国の劇場6カ所で「発シェー（声）！可能応援上映」も開催決定。声出しやペンライト、応援グッズ持ち込みもOKとなる。末澤は「F6のかけ声もぜひ言ってもらいたい」とコメント。佐野晶哉は「一カラ（一松とカラ松）のキスシーンで“ふぉ〜！”ってやってほしい」と正門と小島のキスシーンでの盛り上がりを期待した。

今月26日から来月31日まで、Aぇ！groupと西村による副音声付き上映の実施も決定。上映シーンに合わせて撮影のこぼれ話などが話されている。「せりふと俺たちの言葉が」（正門）「どう聞こえるんやろう」（末澤）と本人たちも想像つかない様子。正門は「見ながら思い出した話とか、どこのインタビューでも言っていない、逆に言うほどでもないよなという話をしている」と内容についてコメント。佐野は「一緒に見ている感覚になれると思います」と副音声の魅力を話した。