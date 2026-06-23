余命半年だから、初恋の人と付き合いたい!? 不倫容認というクズすぎる「最期の願い」を振りかざし暴走する夫に、妻が選んだ道は？【書評】

余命半年だから、初恋の人と付き合いたい!? 不倫容認というクズすぎる「最期の願い」を振りかざし暴走する夫に、妻が選んだ道は？【書評】