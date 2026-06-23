恋した男に会いたい一心で火をつけ、死罪になった10代の少女がいた。「八百屋お七」として知られるその娘は、のちに歌舞伎や浄瑠璃で“悲劇のヒロイン”として語り継がれるようになる。だが、江戸文化風俗研究家の小林明さんは「現在知られているお七像の多くは、後世の作家たちが書き換えた創作にすぎない」という――。

※本稿は、小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）の一部を抜粋・再編集したものです。

画像＝国立国会図書館所蔵 歌舞伎の『松竹梅湯島掛額』をモチーフにお七を描いた月岡芳年の錦絵。 - 画像＝国立国会図書館所蔵

■恋した男に会うため江戸の町を放火

天和2（1682）年12月28日、大規模な火災が江戸で発生した。江戸の出来事をまとめた『武江年表』は、次のように記している。

「十二月二十八日未下刻（午後2〜3時頃）、駒込大円寺より出火。本郷・駒込・上野・下谷・池の端・神田・日本橋まで火が広がり（中略）本所・深川に至って、夜に入って鎮火」

死者推定3600人余を出した大惨事「天和の大火」である。

画像＝国立公文書館所蔵 『武江年表』が記した天和2年（1682）12月28日の天和の大火の様子。 - 画像＝国立公文書館所蔵

火事で焼け出されたある一家に、「お七(しち)」という名の娘がいた。年齢は15〜16歳。一家は避難所となった近隣の寺に身を寄せ、他の被災者たちと共同生活を送ることになった。

世にいう「八百屋お七」の物語は、こうして始まる。

『八百屋お七の考抜萃(こうばっすい)』（制作年不明）に、天和の大火当時の現場の略図がある。いつ制作されたか、わからない史料だが、火災の火元となった寺院・大円寺と、お七の家の位置関係を記している。

画像＝国立公文書館所蔵 『八百屋お七の考抜萃』（制作年不明）。左が火元となった大円寺。右が2キロメートル離れた場所にあったお七の家。 - 画像＝国立公文書館所蔵

また、火災の見聞録『天和笑委集(てんなしょういしゅう)』（貞享元年／1684〜元禄元／1688成立）はこう綴る。

「大円寺から出火。北へ半里（約2キロメートル）ほどの本郷森川町（現在の文京区本郷5〜7丁目）に住んでいた八百屋のお七の一家も焼け出され、近くの正仙院という寺で避難生活を始めた」

そしてお七は避難生活中、正仙院の小姓だった庄之助を見初めて恋仲となるのだが、お七の家が再建されたため、おそらく翌年（天和3年／1683）の2月末頃までには寺を出て、新生活に入った。

お七は新しい生活に馴染めなかった。むしろ庄之助が恋しくてたまらず、正仙院に戻りたかった。そこで、また火事が起きれば一緒に暮らせると考え、放火の暴挙に走った。ボヤで消し止められたが、火付は大罪だった。お七は奉行所で取り調べを受け、死罪を言い渡される。

■信憑性のある記録は短い一文のみ

以上が八百屋お七事件の概要だが、この一連の経緯には不明な点も多い。

例えば『天和笑委集』――この書は同時代の火災に関しては詳細に記している半面、放火犯については物語風に脚色しているフシがあり、お七の生家が八百屋だったという話に根拠があるかは、疑う必要がある。お七の素性は、正確には不明といえよう。

避難先だったはずの正仙院も、当時の江戸の地図に見当たらない。お七一家が身を寄せたのは円乗寺（文京区白山1丁目）という寺院で、円乗寺の山号「正得院」を正仙院と書きまちがえた可能性があり、実際、円乗寺には現在、お七の墓が建っている。つまり『天和笑委集』の記述には疑問もある。

お七の想い人である寺の小姓・庄之助も、円乗寺では「佐兵衛」または「吉三郎」と名が変わり、錯綜している。

一方、随筆家・文人の戸田茂睡(とだもすい)が残した見聞記『御当代記』（延宝8／1680〜元禄15／1702までの出来事を記載）は天和3年（1683）3月20日頃の出来事として、「駒込のお七、火付之事、この三月の事にて二十日時分よりさらされし也」と書いており、お七という娘が放火の罪を犯し、見せしめとして江戸の町で晒し者になっていた様子を書き残している。

『天和笑委集』に脚色の形跡がある以上、お七について信じるに値する“記録”は、この『御当代記』の短い一文のみである。

■火炙りで処刑されるも、謎だらけ

お七はその後、鈴ヶ森刑場（東京都品川区南大井にあった刑場）で火炙りの刑に処されたというのが通説だ。だが、江戸幕府の当時の処罰記録『御仕置裁許帳』に、お七の名はない。8年後の元禄4（1691）年、「お志ち」という女性が放火の罪で処刑されたとの記載があるだけだ。

果たしてこの「お志ち」がお七を指すのか、指すとしたら、なぜ処刑が8年もズレているのか――記録ミスとも考えられるが、どうにも腑に落ちない。文献に残されたお七は、謎だらけだ。

画像＝国立国会図書館所蔵 火炙りに処されるお七。『八百屋お七胡蝶夢』明治21年（1888）から。 - 画像＝国立国会図書館所蔵

謎はさらに深まる。原因は素性のわからないお七の実像を好き放題に“創作”した、上方の浮世草子・浄瑠璃作者、井原西鶴だ。貞享3（1686）年に刊行した『好色五人女』の一編「恋草からげし八百屋物語」で、お七について書いている。貞享3年はお七処刑の3年後である。

西鶴が描いたお七は天和の大火、八百屋の娘、寺への避難、小姓との恋、そして放火・死罪まで『天和笑委集』とほとんど同じで、同書を参考にして執筆したのは明らかだ。異なるのはお七の父を「本郷の八百屋・八兵衛」としていること――何の根拠があったかは不明だが、父親の名がもっともらしく登場する。また小姓の名も庄之助から「吉三郎」に変わり、これが江戸に伝播し、お七の恋人の名前は「吉三郎」に定着する。

■創作が聖地まで創り出した

西鶴は、避難先の寺も駒込の「吉祥寺」と改変した。江戸の事情を知り得ない大坂在住の作家が勝手に脚色してしまったわけだが、紛らわしいことに吉祥寺は文京区本駒込3丁目に実在し、現在も「お七吉三郎比翼塚」が建っている。

比翼塚とは男女の冥福を祈った供養塔である。西鶴が2人の出会いを吉祥寺と「書いた」ことに基づいて建てられたもので、まさに創作の産物といってよい。八百屋お七といえば「『好色五人女』で有名な云々〜」と紹介されるほど西鶴とワンセットで語られるが、西鶴のお七はあくまで文学作品である。

さらに極めつけは、講釈師の馬場文耕(ばばぶんこう)が宝暦7（1757）年に著した『近世江都著聞集(きんせいえどちょもんしゅう)』だった。

『近世江都著聞集』には取り調べでお七の罪を減免し、極刑から救おうとする情深い奉行が登場する。たとえ放火犯でも15歳以下なら死罪を免れるという規定があったため、奉行はお七が16歳と知っていながらあえて「14歳か？」と問いただした。ところがお七は、お宮参りの札まで見せて「16歳」と答えた――と、文耕はそう記した。

文耕は「お七を裁いた奉行の日記を元家臣から見せられた」、つまり真実だと胸を張り、大衆も長い間、実話と信じ込んできた。

画像＝国立公文書館所蔵 馬場文耕著『近世江都著聞集』。「お七」「御奉行中山（勘解由）」の文字が見えるが、勘解由はこのとき奉行ではない。明治8年（1875）の写本。 - 画像＝国立公文書館所蔵

■お七をいいように書き換えた作家たち

この主張が捏造と暴露されたのは、江戸時代が終焉を迎えてからだ。幕末〜大正期の演芸・時代考証家の関根黙庵(せきねもくあん)が、放火犯が15歳以下だった場合に死を免じるとされたのは享保8（1723）年以降であり、お七の時代にそのような規定はなかったことを解説し、「面白いけれど信じられぬ」と看破したのである。

また、文耕はお七の裁判を担当した奉行を中山勘解由(かげゆ)という人物としたが、勘解由は事件当時、火付改加役(ひつけあらためかやく)（のちの火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)）の任にあり、奉行ではない。この役職は当時、強盗・放火などの凶悪犯を捕縛する臨時の役に過ぎなかった。加えてお七の罪を人道的配慮から減免せよと勘解由に指示したのが、老中の土井利勝(どいとしかつ)だったと書いているが、利勝は40年近く前の寛永21（1644）年にとっくに死去している。デタラメもいいところだ。

馬場文耕は「近世講談の祖」と高く評価される一方、著作の真偽が曖昧だったり、幕藩体制に関する情報を推測で漏洩したりなど、何かとお騒がせだった。その結果、社会秩序を乱す存在として宝暦8年（1758）、死罪に処された。

お七の件も、平気な顔で嘘を吹聴していたとわかる。SNS全盛の現代にも、いそうな男だ。

■人気になるほど、実像から遠ざかる

さらに後世に入ると、お七は歌舞伎・浄瑠璃などのモチーフとして重宝され、数多くの作品が生み出された。そして、その過程で設定が大きく変わってしまう。

例えば八百屋の娘ではなく親から「人買い」に売られた子であるとか、犯した罪も放火ではなく、やむなく養父を殺したとか――。

時代設定が「鎌倉時代の江戸」という荒唐無稽な歌舞伎まで登場した。『松竹梅湯島掛額(しょうちくばいゆしまのかけがく)』だ。ここでのお七は八百屋の娘ではあるものの、恋仲となる相手の男は武士で、主君から伝説の宝刀を探し出すという指令を受けていた。だが、男は宝刀を見つけられず、その罪を問われて切腹を命じられる。

一方、お七は宝刀の在処(ありか)を突き止め、恋人を救うべく盗み出す計画を立てる。そのためには夜になると閉ざされる、江戸の町の木戸を開ける必要があった。木戸が開くのは火災発生時だけ。そこで櫓にのぼり太鼓を叩き、火事が起きたと嘘をつく。

つまり、この作品では放火はしない。放火犯の悪女から、恋人を救おうとするヒロインに昇華している。

こうした創作が大衆の人気を博した結果、お七の実像はますますわからなくなってしまった。

■存在すら謎のまま、墓だけが残った

これまで見てきた通り、現在私たちが知るお七の物語の大半は、虚構や創作の産物である。このため「お七はいなかった」と、実在そのものにさえ疑問が呈せられている。

小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）

しかし、「いなかった」とも断言できない。信ぴょう性に難はあるが『天和笑委集』はお七死罪の翌年に執筆が開始された史料であるし、『御当代記』の著者・戸田茂睡も宝永3（1706）年死去なので、同時代を生きている。

そうした文献の記載に立てば、素性・動機などは一切不明ではあるものの、放火に手を染めた10代少女がいて、極刑に処された可能性までは捨てきれないだろう。

墓の存在も無視できない。『天和笑委集』はお七が死んだ日を「天和三年三月二十八日」とする。一方、前述・円乗寺にあるお七の墓には「天和三年三月二十九日」と、1日のズレがあるが、この程度の食い違いは誤差と見ることもできよう。お七が実在し、天和3年（1683）3月に死去した痕跡は残っているのだ。

お七の母が娘の遺骨をもらい受け、埋葬したと伝わる墓も千葉県八千代市の長妙寺にある。墓碑に刻んだ戒名は「妙栄信女」で、没した日付はこちらも「三月二十九日」。つまり、「三月二十九日」が処刑された日で、それを『天和笑委集』が1日まちがえて記したとも考えられる。

お七は実在したのか。実在したなら、なぜ放火したのか。いつ死んだのか。多くの謎を残したままだ。

画像＝国立国会図書館所蔵 市中を引き回されるお七。『[絵本] 八百屋お七』（明治14年／1881）から。国立国会図書館所蔵 - 画像＝国立国会図書館所蔵

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小林 明（こばやし・あきら）

江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表

編集プロダクションdylan-adachi（ディラナダチ）代表。江戸文化風俗研究家としてニッポンドットコム、和樂web、Merkmal、ダイヤモンド・オンライン、弁護士JPニュースなどに記事を執筆中。また『歴史人』（ABCアーク）、『歴史道』（朝日新聞出版）など歴史雑誌の編集も担当している。著書『山手線「駅名」の謎』（鉄人社）など。

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（江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表 小林 明）