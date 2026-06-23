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¡Ê*1¡ËSorkkila, M. ¤é¡Ê2019¡Ë¡¥³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈÇ³¤¨¿Ô¤¡¦¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÄÃÇ¸¦µæ¡¥Scandinavian Journal of Medicine ¡õ Science in Sports.
¡Ê*2¡ËAkoğlu, H. E. ¤é¡Ê2024¡Ë¡¥¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤¬¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¥Journal of Community ¡õ Applied Social Psychology.
¡Ê*3¡ËSchwebel, F. J., Smith, R. E., ¡õ Smoll, F. L. (2016). ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿Æ¤ÎÀ®¸ù´ð½à¤ÎÇ§¼±¤È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼«Âº¿´¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉÔ°Â¡¢Ã£À®ÌÜÉ¸»Ö¸þ¤È¤Î´Ø·¸¡§¿Æ¤È¥³¡¼¥Á¤Î±Æ¶Á¤ÎÈæ³Ó. Child Development Research, 2016.
¡Ê*4¡ËLevi, M. ¤é¡Ê2022¡Ë¡¥Ê¢¼°¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ°Â¡¦¼«Î§¿À·Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î¸ú²Ì. International Journal of Paediatric Dentistry.
¡Ê*5¡ËLi, Z. ¤é¡Ê2024¡Ë¡¥¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¸ÆµÛ¤¬¼«Î§¿À·Ð¡Ê¿´Â¡»ØÉ¸¡Ë¤ËÍ¿¤¨¤ë»þ´ÖÅª±Æ¶Á¡¥Psychophysiology.
¡Ê*6¡ËVierra, J. ¤é¡Ê2022¡Ë¡¥4-7-8¸ÆµÛË¡¤¬¿´ÇïÊÑÆ°¡¦·ì°µ¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¡¥Physiological Reports.
¡Ê*7¡ËLittle, A. L.¡Ê2025¡Ë¡¥¸ÆµÛ¥ï¡¼¥¯¤È¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼. Stress and Health.
¡Ê*8¡ËZagórska, A. ¡õ Guszkowska, M.¡Ê2013¡Ë¡¥¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¥Scandinavian Journal of Medicine ¡õ Science in Sports.
¡Ê*9¡ËShipherd, A. M.¡Ê2019¡Ë¡¥¿·µ¬²ÝÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤È¤½¤Î¾ðÊó¸»¤ÎÃµº÷¡¥Journal of Applied Social Psychology.
¡Ê*10¡ËBirrer, D. ¡õ Morgan, G.¡Ê2010¡Ë¡¥¹â¶¯ÅÙ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿´Íý¥¹¥¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê³ÐÀÃÄ´À°¡¦IZOF¤ò´Þ¤à¡Ë¡¥Scandinavian Journal of Medicine ¡õ Science in Sports.
¡Ê*11¡ËAranzamendez, G. ¤é¡Ê2014¡Ë¡¥¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÀè¹ÔÍ×°ø¡¡¼Á²þÁ±¤Ø¤Î°ìÊâ¡¥Nursing Forum.
¡Ê*12¡ËMazzocato, P. ¤é¡Ê2025¡Ë¡¥´Ç¸î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´ÀÉ÷ÅÚ¤Î²ðÆþ¡¡¼ÁÅªÉ¾²Á¡¥Journal of Advanced Nursing.
¡Ê*13¡ËCunha, M. P. ¤é¡Ê2018¡Ë¡¥¡Ö°Õ¸«¤ò¸À¤¨¡×¤È¤¤¤¦´ÉÍýÊ¸²½¤ÎµÕÀâÅª¸ú²Ì¡¥British Journal of Management.
¡Ê*14¡ËMiller, K.¡Ê2022¡Ë¡¥¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¿´Íý³Ø¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë¼¨º¶¡Ê¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡¦¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡Ë¡¥Leader to Leader.
¡Ê*15¡ËMiao, Q. ¤é¡Ê2018¡Ë¡¥·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤È¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÇÞ²ð¸ú²Ì¡¥Journal of Small Business Management.
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