マリナーズのキャップにサングラス姿で内野の守備練習に登場

NPB12球団のファンから“獲得”を熱望する声も上がった。MLB公式X（旧ツイッター）は20日（日本時間21日）、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の守備練習の映像を公開。52歳とは思えない動きに、「楽天のセカンド守ってくれ」「ハムの二塁手に欲しい」と日本からの“誘い”がネット上に寄せられた。

ファンの間で話題となった動画に、イチロー氏はマリナーズのキャップとTシャツにサングラス、そして「MIZUNO」の黒いグラブを着用した姿で登場。13秒の動画には、二塁付近からベースに入り、送球を捕球して流れるようにスローイングするシーンが収められている。日米で外野手として頂点を極めたレジェンドだが、内野でも無駄のない機敏な動きを見せている。

スローモーションで編集された動画を見たSNS上の日本ファンからは、驚きと感嘆のコメントが寄せられた。「イチロー50過ぎてもしなやかな動きやな」「内野手で復帰するんか笑」「まだまだ現役」「内野の守備固めに入ってください」と脱帽する声が続出。さらに、「内野手足りないチームがありまーす。オリックスバファローズとか言うんですけど……」と古巣への復帰を願う声もあった。

イチロー氏は、メジャーデビューから10年連続でゴールドグラブ賞を受賞。現役時代は右翼手として数々の好プレーを披露した。不慣れな内野にもかかわらず、年齢を感じさせないしなやかな動きは、プロ野球ファンの心を捉え、異例の“ラブコール”にまで発展したようだ。（Full-Count編集部）