真夏でもメイクくずれの心配ナシ♡ 美肌に仕上がる【鉄壁ベースメイク】の作り方

アウトドアなイベントごとは多いのに、高温多湿でメイクがくずれる要因だらけな夏。だけど、そんなこと気にせず遊び倒したい！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、メイクくずれを防止できる「鉄壁ベースメイク」の作り方をご紹介します。真夏でも可愛さを維持できるメイクテクをぜひチェックしてね♡

【下地】夏の大敵・紫外線と皮脂対策に絞ってベースの層を減らす 使用するアイテムはこちら♡ 【a】バイユア セラムフィットフェイストゥボディ UV プロテクター 01 SPF50+・PA++++・UV耐水性★ 50mL 2,420円／Hamee

▶︎プロテクト力はもちろん、その後のメイクの密着感まで高める。ベースの仕込みに最適な日焼け止め。 【b】クリオ マッドブラー プライマー 30mL 2,640円／CLIO

▶︎毛穴をふんわりカバー。余分な皮脂を吸着するパウダーや保湿成分も配合され、さらすべ肌に。

HOW TO How to 日焼け止めは薄く均一に顔の端まできっちり仕込む 日焼け止めは、輪郭まできっちり全顔に均一に塗ることが大切。 肌トーンを調整する色つきUVでこの塗り方をすると、のっぺり顔に見えがちなため、クリアタイプを選んで。保湿したあとに指でaを丁寧にのばす。 How to 皮脂対策の毛穴下地は範囲も量も最小限でヨレを防止 bを手の甲に少量出し、指先によくなじませてから塗布。 テカりやすい夏は広めに塗っておきたくなるけど、特に皮脂が出やすい小鼻まわりと額の中心、ほおの毛穴が目立つ部分だけに絞ったほうがヨレを防げる。

ちなみに...こんな肌悩みはどうする？ 肌悩みによって細かくしっかり対応したい人 左下のピンクオレンジをHow to2のあとに目の下に塗り、ファンデを重ねるとクマが自然に隠せる。右上のミントはファンデ後に、赤みが目立つ部分に重ねて。 左上の白は毛穴や凹凸をなめらかに、右下のラベンダーは透明感を引き出すハイライトに。悩みが混在する肌を微調整し、美肌レベルをアップ。 トーン＆フラット パーフェクティング パレット 101 6,600円／コスメデコルテ（8/21発売）

▶︎美容成分をぜいたくに配合し、乾燥くずれも起こりにくい。

【ファンデーション〜お粉】フィックスミストをつなぎに使ってメイクと肌を一体化 使用するアイテムはこちら♡ 【c】ザ リクイド ファンデーション e SPF20〜25・PA++ 〜 +++ 全12色 30mL 11,000円／SUQQU

▶︎色が均一にのびて肌にピタッと密着。ヨレやテカリを抑え、きれいなツヤ肌がつづく。 【d】ミース スリードット ホリスティックグロウフィクサー 50mL 2,750円／meeth

▶︎ふわりと広がるきめ細かなミストが、メイクをキープしながらうるおい補給し透明感ある肌を保つ。 【e】チャコット コンプレクションクリエイター N クール 2,750円／チャコット（限定）

▶︎皮脂吸着効果のあるパウダーは、塗った瞬間に肌がひんやりする仕様で夏も快適に。

HOW TO How to ブラシで極薄のヴェールを重ねてくずれにくさアップ！ ヘラ型のブラシにcをよくなじませ、顔の中心から外側に向かってのばす。 一度に全顔を塗ろうと、ファンデ液を肌にのせてからのばすと厚塗りになるのでNG。極薄のヴェールを少しずつ重ねることで、くずれにくさがアップ。 How to 余分な液をオフ＆密着度を上げてヨレにつながる要素を減らす パフでやさしくトントンとしてファンデを密着させる。このときパフはすべらせず、スタンプを押すイメージで。手で顔に触れないようツールを使うと肌温度が上がらずにすみ、くずれにくくなる。 How to 保湿もできるミストで肌を包み込みメイクの浮きと乾燥を防ぐ 顔全体にdを振りかける。ミストの水分が蒸発するときに、ベースメイクが肌にさらに密着。保湿成分が含まれているものだと、冷房による乾燥も予防でき一石二鳥。 How to 下地やファンデの油分と水分をお粉と結合させてフィックス！ パウダーはブラシでふんわり薄塗りを。汗が流れる輪郭側はしっかりめ。毛穴下地を塗った部分にポンとひとのせ。 最後にさっと、ヨレやすい目まわり＆鼻下に。必要な箇所に必要な量を塗るのがコツ。

ちなみに...こんな肌悩みはどうする？ 手軽にささっと、オールラウンドに使いたい人 ニキビあとやシミが気になるかもってときは、How to1のあとにコンシーラーでカバー。 ハイカバーかつ明るめトーンのリキッドコンシーラーは、ピンポイント塗りなら覆い隠しても厚ぼったさが出ず、明るさで悩みを飛ばす効果も発揮。 キャンメイク エアリーカバーフィットコンシーラー 01 SPF50+・PA++++ 880円／井田ラボラトリーズ

▶︎薄膜でピタッと密着するからヨレにくい 撮影／神戸健太郎（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／仲田千咲 モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗