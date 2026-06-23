◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部）３―３国士舘大（３部）＝延長１２回＝（２３日・神宮）

２部６位の帝京平成大と３部１位の国士舘大による入れ替え戦の第１戦は延長１２回の末、引き分けた。国士舘大の砂川佑真主将（４年＝大阪桐蔭）は、「チャンスを多く作ることはできたが、そこでの１本が遠かった。練習でもその１本を出すためにやってきたが、入れ替え戦というところでその力を発揮できなかった」と語った。

１０勝全勝だったリーグ戦を終えてからの１か月は「リーグ戦では強打の印象がついたと思う。だけど自分たちは守りのチーム。この１か月間守備を中心にやってきました」と基本に立ち返った。しかしこの試合では２失策。「そこから失点につながってしまった。明日も続かないように今日帰って全体で守備とバッティングについてミーティングしたいと思います」と反省した。

帝京平成大とは３年連続の入れ替え戦での対戦。因縁深い相手に対して「去年と違って自分たちがチャレンジャー。失うものがない。自分たちはやり切って食らいつくだけ」とやる気十分。２４日の第２戦に向けて「今日負けなかったことはすごく良いことだと思う。今日の反省を共有し、粘り強く勝ち切って良い流れのままいきたいと思います」と前を向いた。