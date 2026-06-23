元TOKIO・山口達也氏、YouTubeチャンネルを開設 あす初回配信「『チャンネル登録、宜しくお願いします』←これ、言ってみたかったです」
元TOKIOの山口達也氏が23日、自身のXを更新。YouTubeチャンネルを開設し、あす24日午後5時に初回配信を行うと発表した。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
山口は「YouTubeチャンネルを始めます」と報告し、「初回は6月24日、17時〜 配信開始予定です」と告知。「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」と意気込みをつづり、「『チャンネル登録、宜しくお願いします』←これ、言ってみたかったです」と、アピールした。
23日午後8時10分現在、すでに「山口達也チャンネル」が開設されており、1020人がチャンネル登録を行っている。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
山口は「YouTubeチャンネルを始めます」と報告し、「初回は6月24日、17時〜 配信開始予定です」と告知。「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」と意気込みをつづり、「『チャンネル登録、宜しくお願いします』←これ、言ってみたかったです」と、アピールした。
23日午後8時10分現在、すでに「山口達也チャンネル」が開設されており、1020人がチャンネル登録を行っている。