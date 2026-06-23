人気コスプレイヤーのえなこさんが、 週刊SPA! 6月23・30日合併特大号（扶桑社）の表紙と巻頭ページを飾り、夏さきどりフォトブックに登場しました。



【写真】ムチムチ美ボディのバックショットで悩殺するえなこさん

「えなこ、夏めく」をテーマに、甘くとろけるような水着姿を披露。露出度多めの大胆ビキニで窓際に座ってシャボン玉で遊んだり、しゃがんだバックショットでは美しい曲線美とまん丸マシュマロを見せつけたり。夏らしい涼しげなショットを連発しています。（撮影／唐木貴央 ヘアメイク／miko スタイリング／八杉直美）



Xでは【お知らせ】と題して「週刊SPA!にて、表紙＆巻頭ページを担当しました！ 38周年記念の合併特大号です フォトブックも付いてきて豪華なのでゲットしてね」と呼びかけています。



同号では 元SKE48の江籠裕奈さん、グラビアアイドルで軽トラ女子の三田悠貴さん、人気グラビアアイドルの花咲楓香さん、レースアンバサダーの阿比留あんなさんが誌面を彩っています。



【えなこさんプロフィール】

愛知県生まれ。コスプレイヤー、グラビアアイドルとして多方面で活躍し、各誌の表紙を飾る。SNSフォロワー数は600万人超。「PAスーパー海物語IN沖縄 6 Withえなこ」でコラボ中。最新情報は公式X（@enako_cos）