【人生逆転！私の勝ち】「自慢の妹だよ」私を大切にしていてくれたのは…姉＜第24話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第24話 お姉ちゃん……ごめんなさい
【編集部コメント】
そう、ハルミさんも本当は心の底ではアキナさんが悪いわけではないとわかっていたのです。でも母親に認められたいという当たり前の欲求が受け入れてもらえず、失意の矛先が向かったのがアキナさんだったのです。誰もがアキナさんとハルミさんを比べ続けるなか、ハルミさんのことを誰よりも認めてくれていたのは、他でもないアキナさんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第24話 お姉ちゃん……ごめんなさい
【編集部コメント】
そう、ハルミさんも本当は心の底ではアキナさんが悪いわけではないとわかっていたのです。でも母親に認められたいという当たり前の欲求が受け入れてもらえず、失意の矛先が向かったのがアキナさんだったのです。誰もがアキナさんとハルミさんを比べ続けるなか、ハルミさんのことを誰よりも認めてくれていたのは、他でもないアキナさんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙