＜送迎できない理由は？＞周知した部活のルールを守らない親！何度伝えても無視されるときの対応は？
子どもが部活に入ると、練習試合などで親が引率や送迎をすることもあるでしょう。しかし親が仕事をしていたり、下の子がいたりすると、送迎が難しい場合も。ママスタコミュニティのあるママも、そのような親御さんに困っているようです。
『小学生の部活で送迎をしなければならないのですが（入部届で了承を得ています）、何度伝えてもやらない親にはどうしたらいいでしょうか。時間がないわけではなく、できない理由も言ってくれません』
先生から注意してもらう
『先生経由で警告してもらうのが無難かな。親が送迎するのがルールなら、先生もその親が無視するなんて思っていないと思う。まず先生に把握してもらって、注意してもらうかな』
小学校の部活の顧問になっている先生に相談すれば、その親に注意してくれるのではないでしょうか。入部するときに送迎のことは知らせているのですから、その親は最初の約束を破っていることになります。先生自身も、送迎をしない親がいて、その子を他の保護者が送迎していることは把握していないかもしれません。まずはこの状況について知ってもらいましょう。
親が送迎をしないなら……
『わかっていてもやらない人を無理やり引っ張り出しても気分悪い。送迎しないならしないで、その家庭の子にもそれなりに接するだけでいいんじゃないかな』
『その子の親がやらないのなら、その子の送迎もしません！ でいいのでは？ 協力できないのなら、その恩恵を受けさせる必要はない。もし可哀想という人がいたら、その人に送迎させたらいいよ』
送迎は部活に入る際に確認していること。それができないならば、その子は送迎が必要な日には参加できない。そういう考え方もできますね。放課後の部活には参加しても、休日の練習試合などには不参加にしてもらえば、その子の親も送迎をする必要はなくなります。こうした対応にその子が可哀想……という声も出てきそうですが、もしそう思うなら、その人が代わりに送迎するなど、厳しい対処が求められています。
現地集合、現地解散ルールに？
『結局、その人が送迎しない状況でも子どもが参加できる状態がよくないんだと思うよ。親が協力を無視していても連れて行って帰ってきてくれるんだもん、協力しなくてもいいじゃん、となる人も出てくるよ。現地集合、現地解散にすればいい』
『送迎は各自にすれば何も問題ないのにね。送迎できないなら休めばいいだけ。平日の放課後の練習だけは皆やれるんだから充分でしょう。わが子が試合に出てほしいと思うなら、親が必死にやるしかない。無理なら仕方ない。親の都合で諦めることはたくさんあるのだから』
今現在は、送迎をしない親の子も休日の部活に参加できているのでしょう。それは他の保護者が送迎をしているからですね。送迎をしない親は、その状況に甘えていて、このまま無視していれば、誰かが代わってくれると思っているのではないでしょうか。それでは不公平になってしまいますから、全ての部員が現地集合、現地解散にするのもよいかもしれません。どうしても送迎ができないならば、自分で別の方法を探してもらうしかないでしょう。
仕組みを作って共有！
『当番表を作って「名簿順でつくってあります。都合が悪い人は各自で当番を代わったり、代わりの人を見つけたりしてください。このLINE内で交代してくれる人を見つけていただいて大丈夫です」とするかな』
部活の送迎を当番制にして、都合が悪ければ自分で他の人に代わりをお願いする仕組みにするのもよさそうです。スケジュールを見て自分の当番の日が分かれば、今回の親も都合をつけられるかもしれません。
一方で、これまでずっと送迎をお願いしても無視されている状態ですから、当番制になったとしても、その態度は変わらない可能性もあります。そうなれば、その子は送迎がある日には部活に参加できなくなります。入部のときに知らせたルールを親が破っているのですから、それは仕方ないことかもしれません。特定の保護者にばかり負担がかかったり、不満を感じる人が出てきたりすると、適切に部活を運営できなくなってしまいます。それらを防ぐためにも厳しい対応が求められるのではないでしょうか。