被爆前後の長崎の日常の暮らしを伝える「原爆体験伝承漫才」が、長崎市の中学校で披露されました。

生徒たちは時折笑顔を見せながら、平和について学びました。

長崎市の小江原中学校で「原爆体験伝承漫才『希望の鐘』」を披露した、お笑いコンビ「アップダウン」。

5年前から被爆2世でつくる団体の依頼を受け、被爆体験や戦時中の暮らしを伝える漫才を続けています。

23日は、戦時中の日常を笑いにした漫才を披露。そして漫才から、被爆した永井博士と少年との交流を再現した芝居に…。

「爆心近くの石段に人の影が焼き付いている。その人の体は蒸発したのでしょうか。爆心近くのことを語り伝える人は誰もいないのです」

生徒たちは、真剣な表情で聞き入っていました。

（生徒）

「演技を見て感情移入をすることができたし、平和学習に向けてたくさん調べて活動していきたい」

（生徒）

「漫才のように、僕たちも工夫しながら平和学習を深めていきたい」

アップダウンの2人は、お笑いを入り口に平和を考えるきっかけにしてほしいと話します。

（アップダウン 阿部 浩貴さん）

「お笑いでみんなにリラックスしてもらい聞く姿勢を作ってもらった後に、真剣に違うギアを入れて、(原爆のことを)みんなに届ける」

（アップダウン 竹森 巧さん）

「不測の事態があっても、未来に希望を託してつないでくれた先人がいたんだと伝えたい。(生徒が)それを受け取って、自分のこれからの力にしてほしい」

アップダウンは7月15日にも、長崎市内の高校で漫才を披露するということです。