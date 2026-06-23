ルーキーの松原柊亜がソニー・ミュージックエンタテインメントと契約 「PEANUTSキャラクターのように、愛される選手になれるように」」
22日、国内女子ツアールーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）が株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下、SME）とスポンサー契約を締結したことが発表された。
【写真】スーツ姿もいい！ プロテスト合格時の松原柊亜
松原は2006年生まれの19歳で、昨年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストに合格したツアールーキー。今季はレギュラーツアー7試合に出場し「NTTドコモビジネスレディス」で2位発進を決めるなど将来が期待されている一人。下部のステップ・アップ・ツアーにも3試合出場し、先月の「ツインフィールズレディース」で5位タイに入っている。今回の契約を受けて、松原はSMEのグループ会社である株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが日本国内エージェントとしてライセンス展開を行なう『ピーナッツ』のキャラクターをあしらったワッペンを着用し、ツアーでプレーをする。松原自身のインスタグラムでは、契約を報告しており、「『PEANUTS』キャラクターのように、世代を超えて愛される選手になれるように頑張ります」と綴っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松原柊亜 プロフィール＆今季の成績
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