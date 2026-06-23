元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が22日更新のYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演し、30代後半にうつ病を発症したことを告白した。

布川は、その背景に家族に降りかかった悲劇や、仕事での人間不信があったと語った。布川は、元妻・つちやかおりとの間に長男、長女、次女と3人の子供をもうけ。だが2001年に誕生した次女が、頭蓋骨の底からへんとう腺の奥部分に腫瘍ができる「頭蓋底奇形腫」という難病だと判明し、そのまま入院。「1年、2年そんなような生活が続いちゃった。結構、出口が見えないトンネルに入っちゃったような、すごくつらい時期で」と語った。次女はその後何度も手術をし、今は元気に過ごしているという。

だが、次女がようやく退院した時期に、父親が食道がんで余命半年と診断。「親父が57歳の時。それで見事に余命半年で、半年後に亡くなるわけ」と語った。さらに、「2年後のお袋が59歳の時に、糖尿病の合併症で亡くなるのよ」と、次々と悲劇に見舞われた。

その上「会社で一緒にやっていた人に、横領じゃないけど…人間関係もうまくいかなくなったりきたりして」と明かし、「30代の後半だよね。それで会社もちょっとバタバタってなって、なんか人間不信になったりとかして、気がついたらうつになっててさ」と振り返った。

家では「パパちゃんとして、しっかりしてよ」とも言われ、「結構、酒に溺れてて。一生懸命仕事もしてるしよ。でも奥さんとか子供は、ちょっとパパおかしくなってるっていうのは見えてたらしい」という。それでも布川は、バラエティやドラマなどに出演し続け「パーフェクトだと。完璧できたなと」思っていたと語った。

だが、ある2時間サスペンスドラマの撮影後に、監督から連絡があり、布川だけ全てのセリフをアフレコで録り直しをすると告げられたという。「見たら、パーフェクトにできてると思ったのが、口まわってないしヨレヨレで全然ダメなんだよ。うわあ…俺、完璧におかしくなってる」と気づき、うつを自覚できたと明かした。

布川は、「精神科へ行かず、自力で治した」と語った。その後、医師からも「それ正解だよ」と言われた手法は、一歩も家から出たくない状態の時に、敢えて「散歩に行って、“もう、最高だな、いいな”って思うことを、歩いていきながら20個見つける」ことを続けたという。「きょうは風が気持ちいいなあ」「空が青いなあ」など20個を「頑張って探すんです。そして歩くんです、自然の中を。そうすると脳がダマされてきて。20も“いいな”と思っていると、いいものばかり見ている。そうすると気分が上がってくる。それを半年とかやったら、多分治っている。自力で治したなっていう…」と言い、当時はいろんな事が重なって「キャパオーバーになっちゃったと思うよ」と振り返っていた。