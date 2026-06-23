りりあ。、TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』OPテーマ「いつかちゃんと。」7月3日リリース決定！

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りりあ。が新曲「いつかちゃんと。」を7月3日(金)にリリースする事が決定した。

今作は、TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』OPテーマとして書き下ろした楽曲。

配信JKT には描き下ろしの主人公エルサが登場。エルサとユリウスの関係を「両片想い」をテーマに書き下ろした本楽曲をJKT からも楽しめる仕上がりとなっている。

TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』の原作は、電子書籍ストア「ブックライブ」にて2年連続年間総合ランキング1位を獲得し、総合・少女漫画ランキングでも1位常連を誇る大ヒット作『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（略称『きみ愛』）。コミックス（紙・電子書籍）は既刊5巻で累計240万部を突破。本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢・エルサと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵・ユリウスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」を結ぶことから始まる、尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。

アニメーション制作は『同居人はひざ、時々、頭のうえ。』『嘆きの亡霊は引退したい』など、ハートフルドラマからファンタジーまで幅広いジャンルを手掛けてきたゼロジー、そして『「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます」』などを手掛けたグラスが担当。監督は『トニカクカワイイ』『理系が恋に落ちたので証明してみた。』など男女問わず楽しめるラブコメ作品の演出を務めた、まついひとゆき。シリーズ構成は『君に届け』、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』、劇場アニメ『ベルサイユのばら』などを手掛ける金春智子、キャラクターデザインは『かぐや様は告らせたい』『阿波連さんははかれない』などを手掛ける八尋裕子が担当。さらに、メインキャストとしてエルサ役には『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン役、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役などを演じてきた石川由依、そして、不器用でこじらせた性格ながら、次第にエルサに惹かれ、“溺愛”をするようになるイケメンエリート次期公爵・ユリウス役に『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』緋村剣心役や、『ヒプノシスマイク』夢野幻太郎役などを演じてきた斉藤壮馬が配役されている。

TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は7月4日より毎週土曜深夜1時30分〜テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・毎週月曜 よる11時24分〜BS朝日にて放送スタート。ぜひチェックしてほしい。

＜りりあ。コメント＞

『きみ愛』こと『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』のオープニングテーマを担当させていただきとても嬉しいです！

私が思うエルサとユリウスを「いつかちゃんと。」に込めて書き下ろしました。

この曲が皆様が思い描く2人の物語に寄り添えていたら嬉しいです。

●リリース情報

りりあ。 Digital Single

「いつかちゃんと。」

7月3日配信開始

配信リンクはこちら

https://tf.lnk.to/ItsukaChanto

●作品情報

TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』



2026年7月4日より毎週土曜深夜1時30分〜テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・毎週月曜 よる11時24分〜BS朝日にて放送！

＜あらすじ＞

没落貴族の令嬢、エルサのもとに舞い込んだ報せ。それは超エリート貴族、ユリウスからの求婚だった。

「そんなご立派な方がなぜ私と？」

不思議に思いつつも結婚を決めたエルサだが、挙式後、それまで優しく穏やかだったユリウスが豹変！

「今後、きみを愛するつもりは一切ない」と冷たい声で告げてきたが…。

利害の一致から始まった「契約結婚」による新婚生活だったが、徐々にエルサのまっすぐな優しさに触れるうちに、ユリウスの氷のような心が溶け出し、悲しい過去も優しく癒しながら、徐々にエルサに心を開き始める…。

ゆっくりと、丁寧に日々を重ねる2人は、やがて、お互いにとってかけがえのない相手となり、「本当の夫婦」そして「家族」となっていく――。

【スタッフ】

原作：水埜なつ（漫画）／三沢ケイ（原作）

監督：まついひとゆき

演出設計：鈴木 薫

キャラクターデザイン：八尋裕子

サブキャラクターデザイン：杉本幸子・川村敏江・鈴木美音織

美術監督：高橋 忍（スタジオアカンサス）

美術設定：西川淳一郎

プロップデザイン：園田大勢

色彩設計：小島真喜子（スタジオロード）

撮影監督：國重元宏

編集：徳田 俊

音楽：未知瑠

音響監督：阿部秀平

音響制作：セイバーリンクス

制作：ゼロジー×グラス

製作：きみ愛製作委員会

オープニングテーマ：りりあ。「いつかちゃんと。」

エンディングテーマ：sorato「最終回」

【キャスト】

エルサ・ユカライネン：石川由依

ユリウス・ロイアス：斉藤壮馬

ヤルモ・パルニラ：石川界人

セラフィーナ・パルニラ：安済知佳

レベッカ・リーコネン：山村響

ハンネス・ユカライネン：榎木淳弥

アレクシス・ヨーセフ・ラルト：木村良平

イエレ・エクルース：鈴木崚汰

ルーカス・ユカライネン：浪川大輔

ソフィア・ユカライネン：國府田マリ子

スティム：田村真ターニャ：内田真礼

©水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会

関連リンク

TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』公式サイト

https://kimiai-anime.com/

りりあ。X

https://x.com/riria___0000