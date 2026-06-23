Aぇ! group正門良規、カラ松の衝撃セリフ「よう、ブス！」に本音「皆さん綺麗な方ばっかりやったから、心が痛かった」【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/06/23】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台挨拶が23日に都内で行われ、主演のAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、前作でおそ松役を務め、本作にも出演しているSnow Manの向井康二がサプライズで登場。正門は、劇中で披露した衝撃セリフへの本音を明かした。
【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？
劇中では、イケメン版6つ子「F6」としてライブパフォーマンスを披露しているメンバーたち。注目シーンについて聞かれると、小島は「歌の出だしの正門演じるカラ松が『よう、ブス！』って言うところ。よう言えたな、と思って。僕だったら言われへん」とコメントした。
これに正門は「一番難しいシーンでしたよ」と苦笑い。「皆さん綺麗な方ばっかりやったから、心が痛かったです」と本音を漏らし、観客の笑いを誘った。
また、F6のライブシーンについて、末澤は「ガチでしっかり踊っていますから」とアピール。メンバーも「超難易度が高い踊りだった」「Aぇ! groupの振り付けより難しい」と口をそろえ、アイドルとしての本領を発揮したシーンであることを明かした。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group正門良規、カラ松の衝撃セリフ「よう、ブス！」に本音
劇中では、イケメン版6つ子「F6」としてライブパフォーマンスを披露しているメンバーたち。注目シーンについて聞かれると、小島は「歌の出だしの正門演じるカラ松が『よう、ブス！』って言うところ。よう言えたな、と思って。僕だったら言われへん」とコメントした。
これに正門は「一番難しいシーンでしたよ」と苦笑い。「皆さん綺麗な方ばっかりやったから、心が痛かったです」と本音を漏らし、観客の笑いを誘った。
また、F6のライブシーンについて、末澤は「ガチでしっかり踊っていますから」とアピール。メンバーも「超難易度が高い踊りだった」「Aぇ! groupの振り付けより難しい」と口をそろえ、アイドルとしての本領を発揮したシーンであることを明かした。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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