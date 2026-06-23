鹿児島県姶良市の中学生が、別の生徒に土下座を強要する動画がネット上で拡散されている問題です。姶良市の教育委員会は23日に記者会見を開き、「いじめの重大事態の疑いがある」として調査していることを明らかにしました。

この問題は、路上で土下座する中学生の頭を別の生徒が押さえつけるなどした動画がSNS上で拡散されているものです。

今月8日、姶良市の路上で中学生が撮影したものとされています。

動画の内容は事実

（姶良市教育委員会・前田光久教育長）「関係生徒から事情の聞き取りを行い、本人と保護者に確認した上で、動画の内容は事実であると確認した。これは明らかないじめの事案」

この問題を受けて、姶良市の教育委員会は23日に記者会見を開きました。

動画にうつっている生徒は「姶良市内の中学生」とした上で、動画で土下座をした生徒は学校などの聞き取りに対し、「動画の行為をさせられ、嫌な思いをした」と話しているということです。

生徒や保護者への聞き取りの結果、市教委は「いじめの重大事態の疑いがあると判断した」と明らかにしました。

事実関係を調査

動画の撮影者と投稿者が生徒かどうかは明らかにしておらず、全校生徒へのアンケートなど、事実関係の調査を始めているということです。

（姶良市教育委員会・前田光久教育長）「他県の事例で大変な社会問題になっているという認識だったが、所管の中学校で起きたことを大変大きく受けとめざるを得ない。さらに詳しく調査をするなかで、要因や未然防止できなかったかを含め、再発防止に活かしていかないといけない」

姶良市教委は今後、いじめの重大事態と判断した場合、第三者委員会を設置するなど、さらに調査を進めるとしています。

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