霧島市の温泉施設で、5歳の男の子が行方不明になって、きょう23日で3日目です。施設のそばを流れる天降川では警察と消防が河口までの範囲をおよそ100人態勢で捜索しています。

（記者）「けさから捜索再開しましたが、小雨が降っていて、川の流れも速くなっている」

「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。

警察などによりますと、おととい21日午後3時半ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と、母親から消防に通報がありました。

施設は天降川のそばにあります。

父親によりますと、当時、嶺臣くんは家族4人で家族湯で入浴していました。両親が目を離した3分ほどの間に、内風呂に浸かっていた嶺臣くんがいなくなったということです。

「増水して濁っているし、目で見ても見えない」

（記者）「天降川の河口。消防団が作業をしている」

嶺臣くんが川に流された可能性もある中、警察と消防は23日、現場から10キロほど下流の河口まで、およそ100人態勢で捜索しました。

（消防団）「（上流は）増水して濁っているし、目で見ても見えないから苦労している。波消しブロックに挟まっていないか見てまわる」

捜索の様子を見守る住民も

現場周辺では、捜索の様子を見守る住民もいました。

（近隣住民）「5歳児が気になって川を見ている。川の中ではなくてどこかで保護されていたら良い」

・