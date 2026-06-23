ドル円１６１．３５近辺、ユーロドル１．１４０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は161.35近辺、ユーロドルは1.1405近辺で推移している。ロンドン市場ではにわかに円買いが強まっている。ドル円は161.74付近まで買われたあと、円買いフローが持ち込まれ、安値を161.28付近に広げている。その後の戻りも鈍く、161円台前半で上値重く推移。



ユーロドルは1.1439付近まで一時上昇。6月フランスPMI速報値が強含んだことに反応した。しかし、続いて発表されたドイツPMI速報値が予想を下回ると上げを消した。根強いドル買い圧力がみられるなかで安値を1.1405付近に広げている。



ユーロ円はドル円とユーロドルの下落を受けて、184.84付近を高値に、足元では184.04付近に下押しされている。



総じて円高とドル高が併存している。AI関連などハイテク株に調整売りが強まるなかで、株式市場はグローバル安となっている。リスク回避の動きがみられている。また、円相場にとっては介入警戒感が広がっていることも、円買いを誘っている。中東情勢では昨日、バンス米副大統領がイランが核査察の受け入れで合意したと表明した。しかし、本日のイラン外務省報道官はこれを否定している。72ドル台まで下落していたNY原油先物は、足元で73ドル台に下げ渋っている。



USD/JPY 161.36 EUR/USD 1.1405 EUR/JPY 184.05

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