いつもの豚こまが激変！家族が大満足する「濃厚ストロガノフ風煮込み」

レストランやホテルのメニューとして知られる「ストロガノフ」。もとはロシア料理で、薄切り肉をサワークリームやトマトベースのソースで煮込んだ、クリーミーでコクのある1品です。「おいしそうだけど、自宅では難しそう…」と思っていませんか？じつは豚こまで、フライパンひとつで気軽に作れるんです。



今日はバリエーション豊かなストロガノフレシピを3つご紹介します。

▼調味料４つで本格的な味わい

ケチャップ、ソース、酒の3つの調味料に、コーヒーフレッシュを加えるだけで、まろやかでコクのある仕上がりになる時短レシピ。材料も豚こまと玉ねぎだけでOKです。お弁当のおかずにもなるのがうれしい♪

▼15分・ワンパンで完成！レストランみたいな仕上がりに

トマト缶もルーも使わずに、ケチャップとウスターソースを組み合わせて本格的な味わいを実現。バターとにんにくの香りをきかせて炒めた豚こま、玉ねぎ、しめじに、薄力粉を加えてとろみをつけ、牛乳でまろやかさをプラスします。

▼生クリームでリッチな一皿が完成

新鮮なトマトとしめじの旨みに、生クリームとケチャップ・中濃ソースを合わせた、ひと味違うリッチな仕上がりのレシピ。豚こまに薄力粉をまぶしてからバターで炒めるので、ソースがよくからみます。





豚こまを使えば、ストロガノフは気軽な日常のおかずになります。ズボラなアレンジから生クリームを使ったリッチなものまで、気分や冷蔵庫の中身に合わせてぜひ試してみてくださいね。