“物価高の象徴”として去年から高止まりしていたコメの価格ですが、1月をピークに下落が続いています。東京23区内のスーパーでは来月にも5キロ2000円台で販売できる可能性があるといいます。

焼き肉店に「ご飯のおかわり無料」が復活しました。肉を口に運んでご飯をかき込む！タレをつけた肉をご飯の上に乗せて…

全国32店舗展開するこちらのチェーン店。コメの価格高騰で去年5月に「おかわり無料」を中止しましたが…

焼肉くいどんエリアマネージャー 古川創一さん

「（コメの）価格が落ち着いてきたことが大きな要因と、お客様から復活を望む声が大きくなってきましたので（再開した）」

一部の店舗限定ですが、ランチセットを注文すればご飯が無料で何杯でも！

「焼肉なんでお肉にご飯。おいしいです。グッドです！」

“令和の米騒動”も落ち着きつつあるようです。きょう、埼玉県内のスーパーでは…

Nスタ

「茨城県産こしひかり5キロが、2895円と3000円を切っています」

「銘柄米」が税込みで2000円台に。国産のブレンド米も税込みで2895円。お客さんも思わず身を乗り出して値段を確認していました。

全国のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格。1月をピークに下落が続いていて、最新のデータでは5キロ「3588円」。前の週から56円安くなりました。

東京・板橋区にあるスーパーでは、年末から1500円ほど安くなった商品もあるといいます。きょうは「税抜きで2000円台」が並びますが…

スーパーマルヤス 松井順子 代表

「税込み2000円台で販売できるタイミングが近づいている。7月中には2000円台に突入するのではないか」

価格の下落はいつまで続くのでしょうか？

流通経済研究所 折笠俊輔 主席研究員

「新米が出てくる（9月）前までに『今年のコメを売り切りたい』という方が非常に多い。おそらく8月には底値に近いようなかたちに」

専門家は「新米の生育が順調であれば、8月に最も安くなるのでは」と話しています。