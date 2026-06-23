地域航空会社「トキエア」が23日に株主総会を開き、和田直希共同代表が解任されました。また、昨年度末時点で24億円以上の赤字となっていて厳しい経営状況が続いています。



報道陣が詰めかけ緊張感が漂う新潟空港。



堀江貴文取締役の姿も。



午前10時トキエアの株主総会が非公開で開かれました。



株主総会でトキエアは昨年度末時点で24億円以上の赤字となっている経営状況を報告。



一方、共同代表のひとり、和田直希代表取締役の再任議案が反対多数で否決となり、解任されることとなりました。





和田 直希氏「株主の方々が選んでいただいたことなので、それ以上申し上げることはないのかなと思います」和田氏は去年6月に代表取締役に就任。SNSを通じたマーケティングなどを中心に担っていました。今後は創業者の長谷川政樹共同代表がひとりで代表取締役を務めます。株主は。株主「（解任は）予測しなかったたぶん誰もわからなかったんじゃないですか」Q和田さんの経営自体は？「だめさ」トキエアは、おととし1月の就航を皮切りに札幌丘珠、名古屋、神戸に空路を結び、5月には佐渡にチャーター便を運航しています。一方、資金繰りをめぐっては厳しい状況が続いています。県は2022年に11億6000万円を融資。初回の返済は去年10月30日でしたが、トキエア側から業績の下振れなどを理由に返済開始の延長を求める申し出があり、1年間延長となっています。最終的な返済期限は変わらず2029年10月30日です。また、去年6月以降、4回従業員への給与の支払いが遅れています。トキエアは理由を「事務手続き上の調整に時間を要した」と説明しています。当初、2024年度に黒字化を目指していましたが、昨年度末時点で24億円以上の赤字となっています。株主総会では就航率、搭乗率などは改善された一方、燃料や人件費の高騰が損失につながっていると説明があったといいます。株主（債務超過について）「詳細な説明はなかった。あまりにも金額が大きすぎて」株主「スタートアップだからある程度しょうがない。株主も即リターンを求めて出資しているわけじゃないでしょうからね」新任を含め4人の取締役は賛成多数で選任されました。その一人、実業家の堀江貴文氏は。堀江貴文氏「増資もそうだし、収益改善、キャプテンを増やして機材をフル稼働させる。年内には単黒（単月黒字）もできるかもね」代表取締役を解任された和田氏は今後も株主としてトキエアを支えると話しています。和田直希氏「私は3分の1弱持っている最大の株主として、今後ともトキエアの価値の向上というところをサポートしていくという気持ちは全く変わりません」長谷川政樹 代表取締役「（和田氏に）私が欠けてる部分をサポートしてきてもらいました。これからとにかく前を向いてやっていくしかありませんので新しい体制で一新して頑張っていきたい」期待を集めて就航したトキエア。黒字へと浮上できるのか。苦境に立たされています。