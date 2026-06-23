【6月23日の契約情報】B1主力残留や移籍発表…積極補強の茨城は首脳陣も獲得

6月23日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約やスタッフ人事に関する情報が発表された。

仙台89ERSは、レバノン代表のセルジオ・エルダーウィッチとの契約継続を発表した。今シーズンはB1リーグ戦56試合に出場し、1試合平均12.0得点、4.9リバウンド、5.6アシストを記録。攻守両面で存在感を示したシューティングガードが、来シーズンも仙台でプレーすることが決まった。

秋田ノーザンハピネッツは、栗原翼との契約継続を発表した一方、髙比良寛治と土屋アリスター時生が2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表。両選手とも移籍先が決定しており、後日、移籍先から発表される予定だ。

移籍情報では、ベテランインサイドプレーヤーの小阪彰久が福井ブローウィンズからシーホース三河へ、笹倉怜寿が神戸ストークスから熊本ヴォルターズへ移籍することが発表された。また、横浜エクセレンスはオドゲレルトルガと契約。モンゴル出身の23歳は青山学院大学から母国モンゴルでのプロデビューを経て、Bリーグに挑戦することになった。

スタッフ人事では、積極補強を見せている茨城ロボッツが、ポール・ヘナレ氏の新ヘッドコーチ就任にあわせて、2名のアシスタントコーチ加入も発表。また、横浜ビー・コルセアーズは矢代雪次郎氏のゼネラルマネージャー就任を発表した。

6月23日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月23日のBリーグ契約情報

＜選手＞



栗原翼（秋田／契約継続）



セルジオ・エルダーウィッチ（仙台／契約継続）



小阪彰久（三河／福井から移籍）



オドゲレルトルガ（横浜EX／ザックブロンコスから移籍）



笹倉怜寿（熊本／神戸から移籍）



請田祐哉（金沢／香川から移籍）



高松勇介（三重／契約継続）※アソシエイトコーチ兼任



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土屋アリスター時生（秋田／契約満了）※移籍先決定



髙比良寛治（秋田／契約満了）※移籍先決定

＜スタッフ＞



ポール・ヘナレ（茨城HC／長崎から移籍）



トレント・アダム（茨城AC／宇都宮から移籍）



弓波英人（茨城AC／長崎から移籍）



井堀真緒（茨城AC／契約継続）



矢代雪次郎（横浜BC GM／SR渋谷から移籍）