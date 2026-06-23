岡山映像ライブラリーセンターに保管されている懐かしい映像をご覧いただく「あの日見た風景」です。今回は、いろいろな時代の6月にあった出来事をニュースで振り返ります。

【写真を見る】【懐かしい映像】2002年 いま再び注目を集める“電子投票” 2016年 岡南飛行場にやってきた“ゼロ戦” 【岡山】

戦争の記憶を風化させないために“ゼロ戦”を

2016年。岡山市の岡南飛行場に、珍しい小型機がやってきました。旧日本海軍の戦闘機「ゼロ戦」です。

パプアニューギニアで発見され飛行できるまで修復された機体を「戦争の記憶を風化させないために」と、日本人のオーナーが約3億5,000万円で購入しました。

「世界で一番美しい飛行機だと思います。今後もこの機体を“飛ぶ形”で全国の人たちに見てほしい」

この時は熊本地震の復興などのため、元気を広げたいと各地をめぐっていました。しかしその後、新型コロナの影響などで活動ができなくなり、アメリカの財団に売却されたということで、最初で最後の岡山飛来でした。

市街地のビルの屋上で栽培された“古代麦”

続いては2010年。麦秋の風景…小麦の刈り取りですしかし、普通の刈り取りではありませんでした。

この麦畑、岡山市のオリエント美術館の屋上にあったんです。この小麦は「エンマー小麦」という今から一万年前に栽培されていた「古代麦」です。

「当時の人たちが食べたであろう小麦を栽培することによって。当時の生活そのものを皆さんに体験していただきたい。私も、食べていた人たちがこういったものを作った。こういった文化を生み出したことをこの屋上で追体験してみたい」

屋上で育てるのは古代麦の花粉が飛んで周囲の小麦と交配することを避けるためでした。育った麦はパンにして、当時の食文化を味わったそうです。

岡山県総合グラウンド陸上競技場が完成

次は、2003年。岡山国体を2年後に控え、メイン会場となる岡山県総合グラウンド陸上競技場・愛称「桃太郎スタジアム」が完成しました。

前回、1962年の国体用に作られた競技場を改修したもので、観客収容人数は改修前より約6,000人増えて約2万人。トラックも9レーンとなりました。

そして2005年の「晴れの国おかやま国体」では秋季大会の開・閉会式と陸上競技が行われました。その後ネーミングライツが実施され現在は「JFE晴れの国スタジアム」となっています。

いま注目される“電子投票” 弁当やクッキーも登場

2002年、新見市が全国から注目されました。

特急が到着するたびに全国の自治体からの視察団が降り立ち、当時の片山総務大臣も訪れました。

関心の的となったのは、市長と市議を選ぶ選挙の投票です。普通の記入式ではなく、モニター画面をタッチして投票する全国で初めて電子投票が実施されたんです。

電子投票の話題にあやかって弁当やお菓子も作られました。

全国からの視察団向けだったということです。

そして開票。集計にかかった時間はわずか25分。ちなみに従来の記入式で行われた不在者投票の集計には2時間かかりました。この電子投票はこれまで全国で27回実施されています。

生後1か月でもうぶら下がって移動 ナマケモノの赤ちゃん

続いては動物の話題です。

この動物、わかりますかそう、ナマケモノです。

この1か月前に生まれたフタユビナマケモノの赤ちゃんが公開されました。ナマケモノの赤ちゃんが生まれたのは2004年まで高松市の栗林公園の入口にあった栗林動物園です。

ナマケモノが動物園で出産するのは全国的にも珍しかったのですが、母親のナシは1985年に全国で初めて出産して以来この子どもで9頭目、生涯では11頭出産しました。活発なナマケモノだったんですね。

それにしても生後1か月で、もうぶら下がって移動するんですね。

渋川海水浴場にサメよけネット

1992年、玉野市の渋川海水浴場に目立つオレンジ色の網が設置されました。

かなり沖合まで張られています。

網は海底まで届いていますが何だかわかりますか？そう、サメよけネットです。

3月に愛媛県で潜水夫がサメに襲われたことを受けて渋川海水浴場が初めてサメよけネットを設置して海開きをしたというニュースでした。

岡山映像ライブラリーセンターは、岡山市北区丸の内の前のRSK山陽放送本社ビルの2階にあります。懐かしい映像が視聴できるほか大型のテレビカメラを操作することもできます。事前に連絡をいただければ希望の映像を準備できるケースもあります。入館は無料ですので、ぜひ一度訪ねてみてください。