1886年、世界初の自動車を発明したメルセデス・ベンツは、自らが生み出したモビリティの未来を140年にわたって更新し続けてきた。その象徴がブランドの頂点に立つSクラスである。2026年6月に報道向けに発表した新Sクラスは車両全体の50％以上、約2700点もの部品を刷新し、独自OS「MB.OS」を中心としたソフトウェア定義型車両（SDV）へと大きく舵を切った。しかし発表会で語られたのは単なるデジタル化ではない。そこにはクラフトマンシップを重んじる日本市場への敬意と、「AI時代のラグジュアリーとは何か」を問い続けるメルセデス・ベンツの哲学が見えてきた。

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■140年続く「世界の指標」という使命

メルセデス・ベンツは2026年を「140 Years of Innovation」と位置付けている。1886年にカール・ベンツが世界初の自動車特許を取得して以来、同社は常にモビリティの進化を牽引してきた。その歴史のなかで、最先端技術のショーケースとして機能してきたのがSクラスである。

ABSやエアバッグ、数々の先進安全技術がそうであったように、後に業界標準となる技術の多くはまずSクラスから登場した。だからこそ今回の改良も単なる商品力向上ではない意味を持つ。車両全体の50％以上、約2700点もの部品を刷新した今回のSクラスは、メルセデス・ベンツ自身が「モデル史上最大規模のアップデート」と位置付ける一台だ。

その中心にあるのが、自社開発の新世代オペレーティングシステム「MB.OS」である。発表会に登壇したSクラス開発責任者のフランク・ブンドラック氏は、このMB.OSを将来のメルセデス・ベンツ車すべての基盤になるシステムだと説明した。従来の自動車はエンジンやサスペンション、インフォテインメントなどが個別に存在する集合体だったが、MB.OSはそれらを一つのエコシステムとして統合する。さらにOTAアップデートによって機能を継続的に進化させることで、購入後も車両価値を高め続けることができる。

かつて高級車は納車された瞬間が完成形だった。しかし新型Sクラスは違う。ソフトウェアによって進化し続ける存在へと変貌しようとしている。140年前に自動車という概念を生み出したメーカーが、再びクルマの定義そのものを書き換えようとしているのである。

■日本市場が理解する「見えない価値」

今回の発表会で印象的だったのは、ブンドラック氏が繰り返し日本市場に言及したことだ。氏は日本を「職人技や精度、完璧主義を理解する顧客がいる市場」と表現した。これは決して社交辞令ではないだろう。なぜなら今回のSクラスが目指している価値そのものが、日本のユーザーが古くから重視してきたものと重なるからだ。

高級車市場では近年、大型ディスプレイやAI機能、電動化技術など目に見える進化が注目を集めている。しかし日本のユーザーはそれだけでは満足しない。ドアを閉めた時の音、レザーの質感、スイッチの操作感、長距離移動での疲れにくさなど、数値化できない部分にこそ価値を見出す傾向がある。

新型Sクラスには、その思想が色濃く反映されている。MBUXスーパースクリーンという大胆なデジタル化を進めながらも、ステアリングには物理ボタンを残した。約90秒ごとに車内空気を浄化する高性能フィルターや、シートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトも導入された。さらにMANUFAKTUR Made to Measureによって、オーナーごとの感性に合わせた細かなカスタマイズも可能になっている。

どれも派手なスペック競争の対象にはなりにくい。しかし毎日クルマと向き合うオーナーにとっては確実に体験価値を高めるものばかりだ。

興味深いのは、こうしたクラフトマンシップへのこだわりが、最新のデジタル技術と対立していないことである。むしろメルセデス・ベンツは、デジタル技術を使って人間的な快適さを磨き上げようとしている。その考え方は、日本のものづくり文化ともどこか共鳴しているように感じられた。

■AI時代にSクラスが目指すラグジュアリー

今回のSクラスで最も未来を感じさせるのは、AIとの向き合い方だろう。

MBUXバーチャルアシスタントはChatGPT、Microsoft Bing、Google Geminiを統合し、複数ターンの自然な会話を実現する。しかし興味深いのは、メルセデス・ベンツがAIそのものを価値として見せようとしていないことだ。

象徴的なのがCar-to-Xと連携したインテリジェントダンパーである。先行車両が検知した路面情報をクラウド経由で共有し、段差や凹凸に到達する前にサスペンションが減衰力を調整する。ドライバーはAIを意識することなく、ただ快適な乗り心地を享受するだけだ。

安全技術も同じ思想で設計されている。10台のカメラ、5台のレーダー、12台の超音波センサーが周囲を監視し続けるが、その目的は高度な技術をアピールすることではない。事故を防ぎ、人を守ることにある。

考えてみれば、これはABSやエアバッグを世界へ広げてきたメルセデス・ベンツの伝統そのものだ。技術は主役ではない。人が安心し、快適に移動するための手段である。

AI時代のラグジュアリーとは何か。その問いに対し、新型Sクラスはひとつの答えを示しているように見える。最先端技術を誇示するのではなく、その存在を意識させないほど自然に人を支えること。クラフトマンシップとソフトウェア、伝統と革新、人間中心設計とAI。そのすべてを融合させながら、Sクラスは再び次の時代の「世界の指標」になろうとしているのである。

（文＝ヨハン神々廻）