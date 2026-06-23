ちいかわファン必見。かわいすぎるちいかわたちの型ぬきバウムが先行販売

型ぬきバウム専門店のカタヌキヤは7月3日、イラストレーター・ナガノ氏の漫画作品「ちいかわ」の型ぬきバウムを先行販売します。

■全種類入りのセットも販売

同商品は、しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンで飾った「ちいかわ」のほか、「ハチワレ」、「うさぎ」のプリントとカットを施しています。

そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型をぬくことができます。

フレーバーは、いちご、ミルク、メープル。

3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セットも用意しています。

ぜひこの機会に、ちいかわたちのかわいらしい見た目と、型ぬきする楽しさを堪能してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：

ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）

ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）

ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）

価格：各1個 594円、3個セット 1,782円

販売日：

2026年7月3日 ちいかわらんど各店

2026年7月6日 カタヌキヤエキュートエディション渋谷店

（C）nagano

（フォルサ）