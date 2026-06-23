【PEACH JOHN】レトロで華やかなかわいさ。「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクション発売

ピーチ・ジョンは6月24日、「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクションを、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売します。

■デイジーモチーフ＆ドットの総柄のデザインなどが登場

同コレクションでは、MARY QUANTを象徴するデイジーモチーフをふんだんに詰め込んだデザインを取り入れた、下着2型、ルームウェア3型、ファッション雑貨2型の計7型を展開します。

下着には、繊細なレースにドット柄とデイジーモチーフをフロッキープリントで表現したワイヤー入りのブラが登場。センターには、デイジーをかたどったゴールドのチャームがついています。濃淡の配色が際立つカラーリングにもこだわりました。おそろいのショーツも用意しています。

ルームウェアには、肌触りの良いサテン生地を使用したキャミソールパジャマや、ワンピースタイプのルームウェアのほか、ナイトブラを内蔵したセパレートタイプのルームウェアが登場。いずれも、“MARY QUANT”の筆記体ロゴ・ドット・デイジーモチーフの総柄デザインが特徴です。

雑貨には、デイジーモチーフ＆ドットの総柄によるサテンシュシュや、パイル生地を使用し、ロゴとデイジーモチーフの刺しゅうを施したミニバッグを用意しました。

また、同コレクションの発売を記念して、MARY QUANTとPEACH JOHN双方の店舗を巡って楽しめるスペシャルキャンペーンも開催します。

■コレクション概要

商品名：デイジードットレースブラ

価格：4,200円

サイズ：C〜Fカップ UB65/70/75

カラー：カラー：ブラック、アイボリー

商品名：デイジードットレースショーツ

価格：2,100円

サイズ：S、M、L

カラー：カラー：ブラック、アイボリー

商品名：デイジーサテンキャミソールパジャマ

価格：6,900円

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー

商品名：デイジーサテンワンピース

価格：6,000円

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー

商品名：デイジードットナイトブラ内蔵パジャマ

価格：8,200円

サイズ：BC／DEカップ、UB65、70、75

カラー：アイボリー

デイジードットサテンシュシュ

価格：1,800円

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー

パイルミニバッグ

価格：4,200円

サイズ：ワンサイズ

カラー：ホワイト

PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

（フォルサ）