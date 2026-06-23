【PEACH JOHN】レトロで華やかなかわいさ。「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクション発売
ピーチ・ジョンは6月24日、「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクションを、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売します。
■デイジーモチーフ＆ドットの総柄のデザインなどが登場
同コレクションでは、MARY QUANTを象徴するデイジーモチーフをふんだんに詰め込んだデザインを取り入れた、下着2型、ルームウェア3型、ファッション雑貨2型の計7型を展開します。
下着には、繊細なレースにドット柄とデイジーモチーフをフロッキープリントで表現したワイヤー入りのブラが登場。センターには、デイジーをかたどったゴールドのチャームがついています。濃淡の配色が際立つカラーリングにもこだわりました。おそろいのショーツも用意しています。
ルームウェアには、肌触りの良いサテン生地を使用したキャミソールパジャマや、ワンピースタイプのルームウェアのほか、ナイトブラを内蔵したセパレートタイプのルームウェアが登場。いずれも、“MARY QUANT”の筆記体ロゴ・ドット・デイジーモチーフの総柄デザインが特徴です。
雑貨には、デイジーモチーフ＆ドットの総柄によるサテンシュシュや、パイル生地を使用し、ロゴとデイジーモチーフの刺しゅうを施したミニバッグを用意しました。
また、同コレクションの発売を記念して、MARY QUANTとPEACH JOHN双方の店舗を巡って楽しめるスペシャルキャンペーンも開催します。
■コレクション概要
商品名：デイジードットレースブラ
価格：4,200円
サイズ：C〜Fカップ UB65/70/75
カラー：カラー：ブラック、アイボリー
商品名：デイジードットレースショーツ
価格：2,100円
サイズ：S、M、L
カラー：カラー：ブラック、アイボリー
商品名：デイジーサテンキャミソールパジャマ
価格：6,900円
サイズ：ワンサイズ
カラー：アイボリー
商品名：デイジーサテンワンピース
価格：6,000円
サイズ：ワンサイズ
カラー：アイボリー
商品名：デイジードットナイトブラ内蔵パジャマ
価格：8,200円
サイズ：BC／DEカップ、UB65、70、75
カラー：アイボリー
デイジードットサテンシュシュ
価格：1,800円
サイズ：ワンサイズ
カラー：アイボリー
パイルミニバッグ
価格：4,200円
サイズ：ワンサイズ
カラー：ホワイト
PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/
（フォルサ）