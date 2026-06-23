山形県内では連日クマの目撃が止まりません。きょうも山形市や鶴岡市、米沢市などで目撃されました。

県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は６月２１日時点で５０５件となりました。

去年の６月２１日時点の目撃件数は３５０件なので、数字の上ではおよそ１．４倍となりました。

また、今年６月１日～６月１４日までのクマの目撃件数は２１６件。去年の同期間の目撃数は１６２件なので、およそ１．３倍です。

去年１年間のクマの目撃件数はおととしの８倍以上となり、爆発的に増加しましたが、今年は去年を上回るペースでクマが目撃されています。

■クマに遭遇してしまったら...

クマに遭遇してしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大切です。県は、至近距離でクマと対峙しても決して背を向けず、落ち着いて離れること、もし襲われそうになったら両腕で顔や頭を覆い、ダメージを最小限にとどめる姿勢をとることなどを呼びかけています。

また、特に山菜採りで山に入る際は複数人で行動し、音の出るものを携帯するなど、警戒を呼びかけています。