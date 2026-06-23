新星シンガーソングライターIga Nana、初EP『Hi』リリース決定！「リスナーに『やっほー』と挨拶したい」

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規格外の演奏力とグローバルな感性を備えた新星シンガーソングライター・Iga Nanaが、6月30日に1st EP『Hi』リリースすることが決定した。

■「リスナーに何かしらの衝撃を残したいという気持ちで作った」（Iga Nana）

「良い意味でラフな気持ちで、リスナーに『やっほー』と挨拶したい」という想いから名付けられた、Iga Nanaの自己紹介代わりの1st EP『Hi』。

「1曲ごとに印象を大きく変え、聴き終えた後に『次はどんな曲を作るんだろう』とワクワクさせたい」という言葉の通り、曲のテーマ、サウンド、ボーカルアプローチのすべてにおいて、4曲それぞれが全く異なる角度からアプローチされた「多面的な顔」を持つ。

マルチクリエイター・ISSEI TERADA、そしてGouya Iwanariのアレンジにより、彼女の新しい一面と可能性が最大限に引き出された、聴き手にフレッシュな衝撃を残す注目作だ。

■Iga Nana コメント

1st EP『Hi』は、音楽シーンに良い意味でラフに、私のアーティストとしての自己紹介をできたらなと思って制作しました。弱かれ強かれ、リスナーに何かしらの衝撃を残したいという気持ちで作ったので、1曲ごとに印象が大きく変わるように意識しました。J-POPを軸に様々なジャンルを取り入れて、挑戦的なアプローチも随所に散りばめています。80曲以上あるデモ曲の中から、今出すべきだと感じた4曲をセレクトしたので、届くべき人の元へ届いてほしいです。

■リリース情報

2026.06.30 ON SALE

EP『Hi』

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