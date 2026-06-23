南九州ファミリーマートが、奄美と徳之島への出店10周年を記念して、オリジナルのクラフトビールを発売しました。奄美で採れた酵母とハイビスカスを使ったこだわりのビールです。



23日に発売されたのは、南九州ファミリーマートオリジナルのクラフトビール「ハナハナルビー」です。南九州ファミリーマートが、奄美・徳之島に出店し、今月で10周年を迎えることを記念して造られました。





南九州ファミリーマートが、オリジナルのクラフトビールを販売するのは初めてです。（記者）「お酒コーナーの一番上にありました。華やかなパッケージが、ひと際目をひきます」ラベルには、奄美や徳之島のモチーフが描かれていて、南国らしいデザインになっています。醸造は、国内外で高い評価を得ている、三重県のブルワリーに委託。奄美で採れた野生の酵母とハイビスカスが使われており、フルーティーな香りと鮮やかなルビー色が特徴の爽やかなビールに仕上がりました。（南九州ファミリーマート商品部・西方健児マネジャー）「奄美、徳之島の方はもちろん、地元の方、観光で訪れた方にぜひ味わっていただきたい」「ハナハナルビー」は、鹿児島・宮崎のファミリーマート384店舗で数量限定で販売されています。