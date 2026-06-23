2026年5月23日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本に行ったらやりたいこと」と題した投稿があり、中国のネットユーザーから多くの回答が寄せられている。

あるユーザーは「古着屋は絶対に回った方がいい。運が良ければ中古のヴィヴィアン・ウエストウッドが掘り出し物価格で見つかって、飛行機代の元が取れるかもしれない」と投稿した。

また、「グッズショップ」や「ガチャガチャ」、「東京なら『ユニクロ』『GU』『無印良品』は定番」「買い物なら大阪・梅田もおすすめ。歩き回って足が棒になるほど広いので、事前にショッピングガイドを見ておくといい」などと、買い物やショッピングが楽しみだとするコメントも相次いだ。 古着屋



さらに、「ショーや公演を見る」とのコメントには「宝塚歌劇」「相撲観戦」「東洋ショー劇場」「浅草や大阪の特色あるショー」との具体的な提案や観覧先の候補も寄せられた。

そのほか、グルメに関する話題も多く「鳥貴族」「コンビニ巡り」「大阪や東京のホテル、おいしい店探しも楽しい」との、宿泊先や飲食店を開拓することを旅の楽しみとする声もあった。

一方で、ちょっと変わり種のユニークな体験として「マッチョバー」「坊主バー」を挙げる声や「髪を切るなら、日本のレイヤーカットを試してみるのもあり」と、美容サービスの体験を勧める声もあった。

また、「夏祭りを楽しむ」「浴衣を着る」「金魚すくいをする」「屋台グルメを食べ歩く」「りんくう花火を見に行く」など、日本の夏を満喫したいというコメントも目立った。（翻訳・編集/岩田）