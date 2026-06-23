『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』の記者会見が行われ、総合司会の内村光良さん（61）がサプライズ企画を発表しました。



内村さんは、「見てよかったなと思ってくださるような、24時間テレビができたらいいかなと思っております」と話しました。

会見には、内村さんとともに総合司会を務める羽鳥慎一さん（55）、水卜麻美アナウンサー、またチャリティーパートナーを務めるSixTONESのメンバー、山崎育三郎さん（40）、芳根京子さん（29）、そしてチャリティーランナーの星野真里さん（44）が勢ぞろいしました。

それぞれが担当する企画を紹介していく中、内村さんの口からある発表が飛び出しました。

内村さんは、「それぞれまた色んなコーナーがあるじゃないですか？ でもね、やっぱり1つにならなきゃダメだなと私思いまして。皆さんですね、何かしらですね、楽器を演奏していただきたいと思います」とコメント。発表されたのは、全員が演奏したことのない楽器で参加する“大合奏パフォーマンス”です。

「走る星野さんを応援しようじゃないかと」と語った内村さん。この企画を聞いたSixTONESの松村北斗さん（31）は、「我々全員やったことない楽器ないので…。不参加って感じになっちゃうかもしれないですね」と冗談交じりに話すと、内村さんが「不参加はねぇっつってんだろ！」とツッコミを入れ、笑いに包まれました。

本番ではどんな合奏が披露されるのか？ 24時間テレビ49は、8月29日・30日に放送です。

（6月23日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）