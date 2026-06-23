年間30着の服で暮らし、インスタグラムで少数精鋭のアイテムで楽しむファッションを発信する、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、「肌離れのいいボトムス」「ストレスフリーな着心地のサロペット」「1枚でサマになるワンピース」を軸に、蒸し暑い季節も快適に過ごせる、一週間の着まわしコーデ術を紹介します。

風が通る「ワイドシルエットのボトムス」が快適

リネン混のワイドパンツは、リネン100%ほどシワにならず、通気性がいいので湿度が上がる季節に重宝するアイテム。ワイドシルエットを選べば、肌離れもよく快適です。冷房対策はカーディガンやジャケットで。

＜左：着用アイテム＞

・パンツ：アンドミー

・ジャケット：ジャーナルスタンダード

・中に着たトップス：アーバンリサーチ

・バッグ：ナゲティ

・サンダル：サンプリシテ

＜右：着用アイテム＞

・パンツ：アンドミー（着まわし）

・Tシャツ：ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

・肩に巻いたシャツ：アンドミー

・バッグ：ナゲティ

・サンダル：サンプリシテ

デニムもゆとりのあるワイドシルエットなら肌に張りつかず快適。合わせるトップスも、エアリーな綿のブラウスや、涼しげなタンクトップにリネンのジャケット合わせで不快感ゼロな涼しいコーデができます。

＜左：着用アイテム＞

・パンツ：アンドミー

・トップス：ベーセーストック

・バッグ：カフネ

・サンダル：アダムエロペ

＜右：着用アイテム＞

・パンツ：アンドミー（着まわし）

・ジャケット：ジャーナルスタンダード

・中に着たトップス：ミラー

・バッグ：ナゲティ

・サンダル：アダムエロペ

おなか周りがラクでキレイな印象になるサロペット

サロペットはおなか周りを締めつけず、ラクで涼しいアイテム。幼く見えがちなので、落ち感のある素材のものを選んでキレイめな着こなしを意識しています。

ポリエステル素材は速乾性に優れているので、雨の日にもおすすめです。

＜左：着用アイテム＞

・サロペット：ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

・トップス：アーバンリサーチ

・肩に巻いたシャツ：アンドミー

・バッグ：ロリステッラ

・サンダル：サンプリシテ

＜右：着用アイテム＞

・サロペット：ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（着まわし）

・トップス：ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

・バッグ：カフネ

・サンダル：アダムエロペ

1枚でサマになるワンピは小物使いがポイント

1枚でサラッと着られるワンピースも、ラクに涼しく過ごせる代表格アイテム。綿のTシャツワンピースは、コーデが間伸びしないように、長めのネックレスや差し色になるアイテムを腰巻きして引き締めます。

＜着用アイテム＞

・ワンピース：ダークエンジェル

・腰に巻いたシャツ：アンドミー

・バッグ：ナゲティ

・サンダル：サンプリシテ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身の私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください