暮らしを支える便利な日用品を紹介します。教えてくれたのは、団地でひとり暮らしをしているESSEonlineライターの佐藤由香さん（50代）。6年前に夫と死別後、ひとり暮らしを続ける佐藤さんが「10年以上使い続ける愛用品」について詳しく語ります。

1：家じゅうで大活躍！無印良品の「ガーデンシェルフ」

最初に購入したのは90年代。独身時代、結婚してふたり暮らし、そしてひとり暮らしの今に至るまで、30年もの長い間わが家に居座るお気に入りのワイヤーラックです。

【写真】小さく折りたためるイケアのカート

いちばんのよさは、インダストリアルな質感。サビに強い産業用の溶融亜鉛メッキ加工が施されているので、水にも汚れにも強く、古くなるほど味わいが増していきます。

棚板の高さは自由に変えられ、奥行は30cm。同じ無印良品のスチールユニットシェルフよりコンパクトで、ワイヤーならではの軽快さが狭い部屋にすっきりとなじみます。

旧タイプの2台は、ベランダに置いて園芸ラックにしています。側面はS字フックで収納できるのも便利。

最近買いたした2段タイプは、デスクの横に置いてプリンター台に。高さ70cmでデスクとそろうのも使いやすいポイント。ポリピロピレン引き出しは横型がぴったり収まります。

キッチン、玄関、リビング、仕事部屋など家じゅうで使いまわし、現在は家の中、外と合わせて3台が活躍中です。

2：重い荷物を運ぶのに最適！イケアの「折りたたみ式カート」

こちらも、かれこれ20年は使っているイケアの「フラクタトロリーキャリーカート」。小さくてたためるのがいいなと思い購入しましたが、夫亡きあと、ひとり暮らしになってから活用頻度が爆上がりしました！

重い荷物を宅配ポックスから運ぶとき、粗大ゴミを集積所に持っていくとき、宅急便を出すときなど、荷物運びの助手にぴったり。男手がなくても、このカートさえあればなんの問題もありません。

たたむと幅はわずか10cm弱。使わないときは隙間にしまっておけるので、場所をとらないのも好都合。

別売りのトロリー用のバッグをセットすれば、こまごましたものも運べます（現在は新デザインで発売されているようです）。

3：頑丈で柄もおしゃれなイケアの「ポリプロピレンバッグ」

今では100均でも売っていますが、イケアにポリプロピレン素材のバッグが登場したときは画期的でした。安くておしゃれで軽くてかさばらず、サイズも豊富。なんといっても、頑丈さが半端ない！

重いものを入れたり、くり返し使ったりしてもまったく破れず何度でも再利用できます。水滴や汚れはさっとふくだけで手入れも簡単。

クリーニングの衣類をまとめたり、ペットのカゴを持ち運ぶのに使ったり、レジャー、収納、買い物など日常のあらゆるシーンで大活躍！ これが数百円で手に入るなんて信じられないコスパです。

耐久性がありすぎてなかなか捨てることができないのに、新商品が出るとつい買って増えてしまうのが、唯一の悩みどころでしょうか。

改めて10年愛用グッズを振り返ると、私が推したいものはどれも汎用性が高く丈夫ということ。そして、デザインがいいこと。使い勝手だけでなく心も豊かになれる、そんなアイテムが暮らしに欠かせない大切なパートナーとなってくれるようです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください