チュニジア戦で大活躍

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦で大活躍の上田綺世は、ドイツのスポーツ誌から世界のスーパースターと同等の高評価を受けていた。

上田はチュニジア戦の前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシスト。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ選出のほか、ドイツのスポーツ誌「kicker」から、なんと最高評価の「1」を得た。

今大会これまでに「1」を得た選手には、世界的ビッグネームが並ぶ。アルジェリア戦でハットトリックのリオネル・メッシ（アルゼンチン）、イラク戦で2ゴールのキリアン・エムバペ（フランス）、サウジアラビア戦で1ゴールの18歳ラミン・ヤマル（スペイン）らと、上田は同等の評価となった。

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内での決勝トーナメント進出が決定。負けても突破の可能性がある。上田は貪欲にゴールを狙っていく。



（THE ANSWER編集部）