1996年の「第4回東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞を受賞し、97年のNHK連続テレビ小説「あぐり」でヒロインを演じた女優の田中美里(49)が21日、自身のインスタグラムを更新し、デビュー前の画像を公開した。



【写真】加工がない時代の「写真」 衝撃の脚の長さ！

「昨日の『Cruisin’ before noon』を聴いてくださった方に話していたデビュー前の18、19歳くらいのベリーショートの私がこちらです。」と画像を掲載。パーソナリティーを務めるBAYFM「Cruisin’ before noon」(土曜、前11･00)で話題にしたものだと説明した。



「あぐり」の放送がスタートした97年4月の時点で田中は20歳。画像はオーディション合格後で、朝ドラ収録が始まる直前の時期のものとみられる。ベリーショートで表情は笑顔。白Tシャツに黒のパンツ、赤のパンプスというシンプルないでたちが、逆に脚の長さを際立たせている。「10代に見えないけど、10代です(笑) 懐かしのG―SHOCKも。」と流行していた腕時計にも触れていた。



フォロワーからは「格好いい!凜々しい！」「カッコいいゼ！」とイケメンぶりを称賛する声。「脚の長さが尋常じゃない」「足長過ぎですw分けて欲しい位」「同世代ですが、当時こんなに脚が長くてベリーショートの似合う女性は見たことがありませんでした！本当に素敵」と驚きのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）