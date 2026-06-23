チョコプラ、『トイ・ストーリー5』続投決定 毒舌コンビ・ダッキー＆バニー役再び ウッディらとの場面写真も解禁
お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）で、ダッキー役（松尾駿）とバニー役（長田庄平）を引き続き担当することが発表された。
【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告
ダッキーとバニーは、『トイ・ストーリー4』で初登場した人気キャラクター。移動遊園地の射的の景品だった黄色いアヒル（ダッキー）と青いうさぎのぬいぐるみ（バニー）で、かわいらしい見た目とは裏腹に毒舌な掛け合いで人気を集めた。
いつか子どもに持ち帰ってもらうことを夢見ていたが、今作では、ウッディとともに、捨てられたおもちゃを救出する活動をしている。
あわせて解禁された場面写真は、ウッディやダッキー＆バニー、バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーンらが力を合わせて小さなおもちゃを救い出すシーンを切り取ったもの。ボー・ピープに抱えられながら泣き叫ぶおもちゃの姿も描かれており、本作でおもちゃたちを脅かす“デジタル”という存在の大きさを感じさせる内容となっている。
本作では、おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーが物語の中心となる。周囲の子どもたちがタブレットに夢中になる中、ボニーもまた最新型タブレット「リリーパッド」を手にしたことで生活が一変。次第におもちゃから離れていく。
そんなボニーの笑顔を取り戻そうと、ジェシーやバズ、そしてウッディたちは立ち上がる。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃにできる“本当の役割”とは何なのか。シリーズが30年かけて描いてきたテーマに、新たな答えが示される。
全米では6月19日に公開を迎え、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※Box Office Mojo調べ、1ドル＝161円換算）を突破。さらに世界興行収入は約3億120万ドル（約502億3200万円※同）を記録し、「トイ・ストーリー」シリーズ史上最大のオープニング成績を打ち立てるなど、世界中で大ヒットを記録している。“シリーズ最高”との呼び声高い最新作に期待は高まるばかりだ。
【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告
ダッキーとバニーは、『トイ・ストーリー4』で初登場した人気キャラクター。移動遊園地の射的の景品だった黄色いアヒル（ダッキー）と青いうさぎのぬいぐるみ（バニー）で、かわいらしい見た目とは裏腹に毒舌な掛け合いで人気を集めた。
あわせて解禁された場面写真は、ウッディやダッキー＆バニー、バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーンらが力を合わせて小さなおもちゃを救い出すシーンを切り取ったもの。ボー・ピープに抱えられながら泣き叫ぶおもちゃの姿も描かれており、本作でおもちゃたちを脅かす“デジタル”という存在の大きさを感じさせる内容となっている。
本作では、おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーが物語の中心となる。周囲の子どもたちがタブレットに夢中になる中、ボニーもまた最新型タブレット「リリーパッド」を手にしたことで生活が一変。次第におもちゃから離れていく。
そんなボニーの笑顔を取り戻そうと、ジェシーやバズ、そしてウッディたちは立ち上がる。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃにできる“本当の役割”とは何なのか。シリーズが30年かけて描いてきたテーマに、新たな答えが示される。
全米では6月19日に公開を迎え、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※Box Office Mojo調べ、1ドル＝161円換算）を突破。さらに世界興行収入は約3億120万ドル（約502億3200万円※同）を記録し、「トイ・ストーリー」シリーズ史上最大のオープニング成績を打ち立てるなど、世界中で大ヒットを記録している。“シリーズ最高”との呼び声高い最新作に期待は高まるばかりだ。