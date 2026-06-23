能登半島地震の後、記録的な不漁となった富山湾のベニズワイガニ。その生息環境がどうなっているかを今月、調べたのが、潜水調査船「しんかい6500」です。「しんかい」はどんな映像をとらえたのか、調査に参加した富山の研究者はどう見たのかをお伝えします。



富山湾に姿を見せた有人潜水調査船「しんかい6500」。深さ6500メートルまで潜ることができます。今月4日から8日にかけて、富山湾の海底を調査しました。





「着水させる！ホイスト巻きだし」調べたのは、能登半島地震で海底地すべりの被害を受けた場所。有人潜水船での調査は地震の後、初めてです。こちらが「しんかい」が撮影した映像です。富山湾の、水深1100メートルから1700メートルの2か所で、ベニズワイガニの生息環境や海底の堆積物などを調べました。県水産研究所 三箇真弘研究員「このように海底が波状の起伏になっている部分があると思うんですが、乱泥流のような強い流れが起きると、（海底の）表面が波状になると言われています」調査に参加した県水産研究所の三箇真弘研究員です。県水産研究所 三箇真弘研究員「これだけ広い範囲で、大規模な乱泥流が起こったことは、能登半島地震の被害の大きさを改めて実感した」おととしの能登半島地震では、富山湾の広い範囲で海底地すべりが発生しました。地すべりで海底の泥が巻き上がり、谷を流れ下ったのが乱泥流です。この乱泥流で、海底に生息するベニズワイガニなどの生物が押し流されたとみられ、地震の後、水揚げが大きく落ち込みました。地震から2年半あまり。環境が大きく変化した海底に果たしてカニはいるのか。撮影を続けると…。いました！ベニズワイガニです。県水産研究所 三箇真弘研究員「海底は比較的平坦で、乱泥流も起こっているのではないかと思われる海域でしたが、ベニズワイガニの姿も確認することができました」乱泥流が発生した海底には、ベニズワイガニが何匹もいました。地震で崩れ落ちた岩場のすぐ近くにも。県水産研究所 三箇真弘研究員「カニが押し流されて分散してしまったり、死んでしまったりということはあったと思うんですけれども、その後のカニの移動等により、カニが再び漁場に戻ってきたということも、可能性の一つとしてはあるんじゃないかなと思っております。乱泥流などの影響が見られた海域でも、ベニズワイガニが確認されたということは、漁業者にとって安心材料の一つになる情報ではないかなと考えております」三箇さんたち調査チームは、甲羅が3センチ程度のベニズワイガニ6匹を採取して県水産研究所に持ち帰りました。今後は乱泥流の再現実験を検討していて、カニが濁流に耐えられるかどうかなどを詳しく調べる計画です。Ｑもしかしたらカニが減少した理由が、乱泥流以外にも、別の要因がある可能性も県水産研究所 三箇真弘研究員「現時点ではわからないんですけど、実際実験をしてみて、そういう結果が出る可能性もあるし、その他の要因についても、今後も検討していきたいと思っています」ベニズワイガニと同じく、能登半島地震の後に不漁となったシロエビについても県などの生息調査が進んでいます