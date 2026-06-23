黒部市議会の政治倫理審査会は、前市長に関する市職員のアンケート結果をめぐる一部の議員の言動が「ハラスメントに該当する」という審査結果を、きょう市議会議長に報告しました。審査対象の議員に対し、文書での警告を求めていて、議長が判断することになります。



黒部市議会の政治倫理審査会はきょう、柳田守議長に報告書を提出しました。



この審査は、武隈前市長のハラスメントに関する、市職員のアンケート結果の公表をめぐり、市議会議員のうち8人が市に調査を申し入れたことは、過剰な要求で政治倫理条例に違反するとして、応対した市の前の総務管理部長が請求していました。





審査会は、関係者への聴取などを踏まえ、「政治活動上の目的の正当性は否定できないが、手段などにおいて社会通念上の範囲を著しく超えており、条例が規定するハラスメントに該当する」として、政治倫理条例に違反すると決議しました。きょうの報告では、議長に対し対象議員への文書での警告を求めたほか、議員を対象に再発防止策をとるよう求めました。黒部市議会政治倫理審査会 委員長 辻泰久市議「これはまことに残念なことでありまして、ハラスメント防止の研修会も開催したいと議長に提言いたしましたので、議長のほうで検討してくださると思っています」黒部市議会 柳田守議長「もし報告書の通りハラスメントということであれば、きちんとそれを理解していただきたい。合わせて私も含めて、きちんと正しいやり方に則っていかなかければいけない」対象議員には今後、文書での弁明の機会が与えられます。最終的にどのような措置をとるかは議長が判断することになります。