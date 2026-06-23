こちらは、先週土曜日に朝日町の海岸近くで撮影されたクマの姿です。このあと、緊急銃猟で駆除されたクマと同じとみられています。人の生活圏でも、市町村長の判断でクマの駆除を行う緊急銃猟は、去年9月の開始以降県内で7件にのぼり、全国で3番目に多いことが環境省のまとめでわかりました。



先週土曜日、20日の午前7時ごろ、朝日町泊の海岸近くで、住宅そばの防潮林に現れたクマを近所の人が撮影しました。





撮影した人によりますと、この40分ほど前に、およそ400メートル東の海浜公園に現れたと情報があり、戸締りしていたところ目撃したということです。その後、午前7時半ごろには、およそ300メートル離れた泊新の防潮林で1頭が目撃され、町は緊急銃猟で駆除しました。駆除されたクマは、撮影されたクマと同じと見られています。人の日常生活圏にクマが出没した際、市町村長の判断で駆除する緊急銃猟の制度は、去年9月に始まりました。環境省によりますと、スタートから、きのうまでのクマの緊急銃猟は、県内は7件で、山形、新潟に続き全国で3番目に多くなっています。自治体の速やかな判断など、制度が定着し始めている表れといえます。一方、駆除を担っているのは主に猟友会ですが、県内ではクマを駆除できるハンターのうち60代以上が6割を超え、高齢化が進んでいます。新たなハンターの確保に向け、県猟友会が先月から県内各地でガイダンスを実施しているほか、県は自治体が委任した人を対象に、銃の購入費用などを最大で20万円補助する制度を来月から始める予定です。