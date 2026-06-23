今年4月、鹿児島市で歩行者用の信号機が落下する事故がありました。事故を受けて行われた緊急点検で、変色などが確認された39本の信号機について、県警は23日の県議会で専門業者による再点検を行い必要があれば補強すると説明しました。



今年4月、鹿児島市の朝日通り交差点で起きた歩行者用信号機の落下事故。信号機を柱に取り付けるための鉄筋の部分が腐食していたといいます。



23日の県議会で、県警の岩瀬本部長は、同じ作りの信号機1400本を職員が緊急点検したところ、39本に取り付け部の変色などが見られたと報告。今月から来月にかけ専門業者による再点検を行い、必要があれば補強などを行うと説明しました。





（岩瀬 聡・県警本部長）「今回の点検対象となった信号機以外にも警察が管理する信号機や道路標識の中には設置から長期間経過している物も多数あることからこれらの劣化の状況を把握することは極めて重要」また、23日の一般質問では、県職員の働き方についても質疑が交わされ、職員の月平均の超過勤務が70時間を超える課もあることやメンタル不調により年間140～50人ほどが休職し休職者全体のおよそ6割にあたることが説明されました。（塩田知事）「職場における業務量の多さや人間関係やいろんな要因でストレスを感じ多くの職員がメンタルの不調をきたし療養しているということなのでしっかり改善しながら職員が生き生きとやりがいをもって働ける職場環境に取り組む」県は業務の再配分やデジタルを活用した業務改革、相談体制の充実などを進めるとしています。