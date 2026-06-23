6月22日に元セクシー女優の三上悠亜が投稿したYouTube動画が波紋を呼んでいる。

【写真】「有名になった証」炎上した美容師の友人を励ます三上悠亜

『初炎上して落ち込みすぎてる友達をディズニーで励ます会』というタイトルで投稿された動画では、炎上した友人女性を三上が東京ディズニーランドに連れて行き、自身が炎上した経験を踏まえて、励ますものとなっている。

動画公開で再炎上

動画内では友人の下の名前のみが紹介され、炎上した理由についても具体的には言及していなかったが三上は動画内で、

「それでもついてきてくれるお客さんに誠実に向き合っていったら、絶対に（お客が）いなくなることはない」

と励ましていた。

実は動画が公開される約3週間前の5月30日、三上の担当美容師にカットを頼んだという女性がXで大失敗されたと投稿し、炎上する騒動が起きていた。

この投稿は6月23日現在で3898万回表示されるほど反響を呼び、同じ美容師に頼んで酷いことになったという被害報告投稿が相次いでいた。

X上ではこの件は沈静化していたものの、三上の動画を見た被害者女性が反応したことで再び炎上することに。

《この三上悠亜ちゃんのYouTube、多分私の投稿のことだと思うんだけど、そんなつもり全く無いのにこうやって受け取られちゃってるの悲しいなぁ 個人的なことだけど、翌々日から海外旅行も入れてたのもあり、すごくショックだった気持ちをツイートしただけでした》

《返金したんだからもう良いだろう、という姿勢も悲しいこの髪を直すのに倍のお金と時間がかかりました》

この投稿を三上も目にしたようで、本人からDMが届いたという。

《三上悠亜ちゃん本人から直接DMがきてびっくり 突然、「社会人なのに学割使いましたよね？」と強い口調で指摘されて大困惑 もちろん今回は正規料金で支払っています 私がこの時2回目の来店であることや、前回来店時は大学生で学割を利用していたことも把握されていて驚いた…。来店履歴や利用内容は美容院側が把握している個人情報だと思っていたので、どういう経緯で第三者の悠亜ちゃんに伝わったのか少し気になってしまった……》

個人情報漏洩は「規約違反」の指摘も

DMのスクリーンショットは公開されていないため事実かは不明だが、投稿主は正規料金を払った証拠のスクショを貼り反論。

これを受け批判が殺到したためか、三上はYouTube動画の告知に関するポストは削除したものの、6月23日16時段階ではYouTubeでは動画を公開したままだ。

引用投稿では、

《これ普通に大問題じゃない？ 個人顧客の来店履歴や利用内容がダダ漏れってこと？ サロモ（サロンモデル）や芸能人の来店履歴や予約まで見れちゃうんじゃない？》

三上が友人の下の名前を動画内で明かしたことで、美容院が特定される事態に。同美容院がサロン予約サイトなどに掲載されていることから、情報漏洩による規約違反を疑う意見も相次いでいる。

「被害女性は店の名前も美容師の名前も明かしていなかったのに、三上さんの動画によって店までバレてしまったので完全に裏目に出てしまいましたね……。顧客情報を漏らした可能性も指摘されている美容院側も問題なだけに炎上はしばらく続くかもしれません」（同・芸能ライター）

友人を励ますどころか、火に油を注いでしまったようだーー。