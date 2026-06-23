5月、熊本市動植物園で生まれた「新たなアイドル」レッサーパンダの赤ちゃんです。



一般公開を前にどれだけ成長しているのか？初めて世に出る最新映像をお届けします。



■平井友莉アナウンサー「レッサーパンダ舎の前です。母親のシンファの出産を知らせる表示があります。この中で子育て中なんですね。一方、父親の『かぼす』はというと…まったりしています」





熊本市動植物園で現在会えるレッサーパンダは、父親の「かぼす」だけ。部屋の中で子育てが行われているそうですが…。

Q赤ちゃんは？

■来園者「見たいです、可愛いですよね」



5月27日に誕生したレッサーパンダの赤ちゃん。母親のシンファが毛繕いしたり、授乳したりする姿が見られました。



■初公開映像も

そして、こちらが本邦初公開の映像です。赤ちゃんのすやすや眠る息づかいが聞こえるようです。



毛並みもふさふさで、コロンとした体つきに。



新映像では、自分で笹を払いのけているようです。



3週間ほどで体重は571グラム(6/17時点)と、姉の杏香よりも成長のスピードが速いそうです。（誕生直後は通常100～150g）



■飼育員 荒木美菜子さん「(飼育員)みんなの中でビッグベビーと話題になっています。生まれて間もない頃はずっと寝ていることが多かったんですけど、もっと積極的に動かして体力、筋肉をつける成長過程のひとつかなと思う」

■現在の杏香（提供:豊橋総合動植物公園）

一方…



■レッサーパンダ担当飼育員 伊藤翠風さん「『熊本のアイドル』というだけあって、すごく杏香を目当てに来てくださるお客様も多くて、愛されていると感じています」

こちらは、3年前に生まれた姉の杏香。繁殖のため、2026年3月、愛知県の動物園に引っ越しました。新たな環境にも慣れ、繁殖の準備を進めていました。



■伊藤さん「4～5月、恋鳴きといって、オスに鳴きかける鳴き声を出しているのですごく楽しみにしています」



離れた場所で愛される杏香に続いて、「動植物園のアイドル」に。赤ちゃんの一般公開は、9月～10月を予定しています。



【スタジオ】

熊本市動植物園によりますと、まだ性別がはっきりわかっていないそうで、性別が分かり次第、名前の候補を考えるということです。