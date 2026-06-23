18歳の姪と30代叔父が肉体関係にあったとしたら。専門家が語る「子どもを守るために保護者がとるべき対応」【離婚カウンセラーインタビュー】
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突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。
――本作では夫と18歳姪の不倫疑惑を描いています。近年はまだ判断力のない児童への性的グルーミングや、実子への性的虐待など、子どもが被害者となる痛ましい事件を耳にすることが増えました。このような社会問題について、専門家としてどのように対応していますか。
小泉道子さん（以下、小泉）：我々の分野でよく話題にのぼるのがステップファミリー（子連れ再婚家庭）です。義父が連れ子に性的な行為を強要したり、虐待をしたりという問題があります。
再婚はもちろん望ましいことです。しかし子連れ再婚の場合、子どもに無理がかかることもあります。痛ましい事件の被害者にならないよう、親の配慮が求められることを相談者様には伝えています。
――子どもが身内から性的搾取や虐待にあっているのでは、と感じたら…保護者にはどんな対応が求められますか？
小泉：そのような事件では、加害者から「親にバラしたらどうなるかわかっているな」などと脅されている場合も考えられますし、子ども自身が「自分が悪いせいでは」と委縮し親に言い出せないなど、様々なケースが想定されます。
保護者側の対応としては、加害者と子どもを物理的に離し、子どもの安全を確保します。その上で、子どもの気持ちに寄り添い、ゆっくりと事情を聞いていくことが求められるでしょう。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。