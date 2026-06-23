「It’s giving 〜」の意味は？相手の雰囲気を表すときに便利なフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s giving 〜」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜っぽい、〜みたいな」でした！
「It’s giving 〜」は「〜っぽい、〜みたいな」という意味のフレーズ。「与えている」という直訳から派生して「〜のような印象を与える」というニュアンスで使われるようになりました。
〜の部分には、名詞・形容詞を入れて使います。ちなみに「It’s giving!」だけでも使うことができます。この場合は「最高だよ！」というように相手を褒めるニュアンスになりますよ。
A：「Your fashion today is giving retro vibes.」
（今日のファッション、なんかレトロな雰囲気出てるね）
B：「I guess I tried something different.」
（ちょっと違う感じにしてみたんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部