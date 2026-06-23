大相撲、元大関の琴欧洲が親方を務める鳴戸部屋が、きょうから射水市で合宿を行っています。合宿には、高岡向陵高校相撲部の選手なども参加しています。



鳴戸部屋の親方、元大関・琴欧洲が指導する熱のこもった稽古。



グリーンパークだいもん相撲場で、きょうから行われている鳴戸部屋の合宿は、来月の名古屋場所前の強化合宿で、相撲部を持つ地元のアイシン軽金属がサポートしています。





部屋には東前頭8枚目の欧勝馬や、西前頭15枚目で、石川県津幡町出身の欧勝海などが所属しています。鳴戸親方「交流して、いい稽古にして、今度のインターハイや名古屋場所に向けて調整したい。おいしい食べ物とお酒を楽しみにしています」稽古にはアイシン軽金属の相撲部のほか、来月末からのインターハイに出場する高岡向陵高校の相撲部も参加し、ぶつかり稽古などで汗を流しました。高岡向陵高校相撲部 三澤賢人選手「力士の方々、力も強いしすごく重くて強かった。自分の弱い所を克服できるような2日間にしたい」氷見市出身の井畠悠希選手は、先月行われた県の個人総合リーグ戦では7戦全勝で優勝しました。高岡向陵高校相撲部 井畠悠希選手「立ち合いの鋭さを大相撲の人から習って大会で使えるような立ち合いを学んでいきたい。ついていけないところがあるので、頑張ってついていきたい」合宿はあさってまで行われ、一般公開しています。