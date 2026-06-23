sanrio house限定コラボ♡マロンクリーム×LILY BROWNの新作全8アイテム登場

サンリオの人気キャラクター「マロンクリーム」とLILY BROWNが初めてタッグを組んだスペシャルコレクション「LILY BROWN♡MARRONCREAM」が、2026年6月25日（木）より発売されます。昨年40周年を迎えたマロンクリームのノスタルジックな魅力を、LILY BROWNらしいヴィンテージ感あふれるデザインで表現。夏のおしゃれを彩るファッションアイテムから小物まで、全8アイテムのラインアップに注目です♡

マロンクリームの世界観を表現した特別コレクション

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

今回のコレクションは、ヴィンテージアイテムから着想を得たLILY BROWNならではの繊細なクラフトワークと、マロンクリームの愛らしい世界観が融合した特別な企画です。

ノスタルジックなムードを取り入れながらも、日常使いしやすいオリジナルテキスタイルを採用。

カジュアルなカットソーやフェミニンなワンピースに加え、バッグやポーチなど実用性の高いアイテムも展開されます。

※LILY BROWNの店舗・オンラインストア等ではお取り扱いがございません。

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全8アイテムのラインアップをチェック

【LILY BROWN】Tシャツ



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：9,350円

アンティークのメッセージカードから着想を得たデザインを発泡プリントで表現。ヴィンテージ感のあるコットン素材と、ほどよくゆとりのあるシルエットが魅力です。

カラー：ホワイト／ピンク／ブルー

【LILY BROWN】カーディガン



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：13,200円

柔らかな肌触りの素材に、マロンクリームのオリジナルデザインを総柄であしらった一着。中央のハートボタンがさりげないアクセントになっています。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

【LILY BROWN】ワンピース



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価格：9,900円

カーディガンと同素材を使用したキャミソールミニワンピース。レイヤードスタイルも楽しめる着回し力の高いアイテムです。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

【LILY BROWN】総柄Tシャツ



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：8,470円

コンパクトなサイズ感で、さまざまなボトムスと合わせやすいデザイン。総柄プリントがコーディネートの主役になります♪

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

小物までこだわった大人かわいいデザイン

【LILY BROWN】シュシュ



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：5,940円

大きなリボンが印象的なシュシュ。ギンガムチェックやレースフリルを組み合わせ、上品で華やかな雰囲気に仕上げています。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

【LILY BROWN】トートバッグ



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：7,920円

コンパクトながら収納力のあるミニトート。チュールレースやギンガムチェックの裏地など、細部までこだわりが詰まっています。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

【LILY BROWN】アイウェアケース



©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297

価格：5,940円

サングラスや眼鏡の持ち運びに便利なアイウェアケース。広げるとハート型になる遊び心のあるデザインがポイントです。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

【LILY BROWN】ポーチ



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価格：6,930円

レースフリルをたっぷりあしらった華やかなポーチ。マチ付きで収納力があり、内ポケットやダブルジップ仕様で使い勝手も抜群です。

カラー：ホワイト／レッド／ブルー

発売情報をチェック♡

発売は2026年6月25日（木）からスタート。ルミネ新宿2店では午前11時より販売され、混雑緩和のため整理券配布制での案内となります。

また、ルクア大阪店では2026年6月30日にオープンと同時に販売開始。オフィシャルオンラインストアでは6月25日（木）正午より予約受付がスタートし、商品は7月初旬頃のお届け予定です。

マロンクリームの優しい世界観とLILY BROWNの洗練されたデザインが楽しめる今回のコレクション。特別感あふれる限定アイテムは、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりです。気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡