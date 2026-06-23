sanrio house限定コラボ♡マロンクリーム×LILY BROWNの新作全8アイテム登場
サンリオの人気キャラクター「マロンクリーム」とLILY BROWNが初めてタッグを組んだスペシャルコレクション「LILY BROWN♡MARRONCREAM」が、2026年6月25日（木）より発売されます。昨年40周年を迎えたマロンクリームのノスタルジックな魅力を、LILY BROWNらしいヴィンテージ感あふれるデザインで表現。夏のおしゃれを彩るファッションアイテムから小物まで、全8アイテムのラインアップに注目です♡
マロンクリームの世界観を表現した特別コレクション
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
今回のコレクションは、ヴィンテージアイテムから着想を得たLILY BROWNならではの繊細なクラフトワークと、マロンクリームの愛らしい世界観が融合した特別な企画です。
ノスタルジックなムードを取り入れながらも、日常使いしやすいオリジナルテキスタイルを採用。
カジュアルなカットソーやフェミニンなワンピースに加え、バッグやポーチなど実用性の高いアイテムも展開されます。
※LILY BROWNの店舗・オンラインストア等ではお取り扱いがございません。
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全8アイテムのラインアップをチェック
【LILY BROWN】Tシャツ
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：9,350円
アンティークのメッセージカードから着想を得たデザインを発泡プリントで表現。ヴィンテージ感のあるコットン素材と、ほどよくゆとりのあるシルエットが魅力です。
カラー：ホワイト／ピンク／ブルー
【LILY BROWN】カーディガン
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：13,200円
柔らかな肌触りの素材に、マロンクリームのオリジナルデザインを総柄であしらった一着。中央のハートボタンがさりげないアクセントになっています。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
【LILY BROWN】ワンピース
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：9,900円
カーディガンと同素材を使用したキャミソールミニワンピース。レイヤードスタイルも楽しめる着回し力の高いアイテムです。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
【LILY BROWN】総柄Tシャツ
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：8,470円
コンパクトなサイズ感で、さまざまなボトムスと合わせやすいデザイン。総柄プリントがコーディネートの主役になります♪
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
小物までこだわった大人かわいいデザイン
【LILY BROWN】シュシュ
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：5,940円
大きなリボンが印象的なシュシュ。ギンガムチェックやレースフリルを組み合わせ、上品で華やかな雰囲気に仕上げています。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
【LILY BROWN】トートバッグ
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：7,920円
コンパクトながら収納力のあるミニトート。チュールレースやギンガムチェックの裏地など、細部までこだわりが詰まっています。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
【LILY BROWN】アイウェアケース
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：5,940円
サングラスや眼鏡の持ち運びに便利なアイウェアケース。広げるとハート型になる遊び心のあるデザインがポイントです。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
【LILY BROWN】ポーチ
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
価格：6,930円
レースフリルをたっぷりあしらった華やかなポーチ。マチ付きで収納力があり、内ポケットやダブルジップ仕様で使い勝手も抜群です。
カラー：ホワイト／レッド／ブルー
発売情報をチェック♡
発売は2026年6月25日（木）からスタート。ルミネ新宿2店では午前11時より販売され、混雑緩和のため整理券配布制での案内となります。
また、ルクア大阪店では2026年6月30日にオープンと同時に販売開始。オフィシャルオンラインストアでは6月25日（木）正午より予約受付がスタートし、商品は7月初旬頃のお届け予定です。
マロンクリームの優しい世界観とLILY BROWNの洗練されたデザインが楽しめる今回のコレクション。特別感あふれる限定アイテムは、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりです。気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡