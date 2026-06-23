スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は日差しが届きましたね。



午前中は曇り空でしたが、午後からは梅雨の晴れ間が広がりました。



きょうの県内は、朝のうちは雨の残ったところもありましたが、日中は北から高気圧が張り出してきて天気は回復しました。



最高気温は、富山市で24.2度と5月下旬並みとなるなど、県内各地で25度を下回りました。



北陸地方は、今月20日に平年より9日遅く、梅雨入りしたとみられます。





一方で梅雨明けは、ほぼ平年並みの7月下旬頃となる見込みです。雨が、どれくらい降るのか気になります。きょう気象庁から3か月予報が発表されました。予想される降水量と気温についてお伝えします。北陸地方の7月から9月にかけての3か月予報です。平均気温は平年よりも高く、降水量はほぼ平年並みの見込みです。月別では、平均気温は7月と8月で高く、9月は、ほぼ平年並みです。降水量は、すべての月で平年並みとなっています。ただ、平年並みだからといって安心はできません。平年並みというのは、例年と同じように「大雨のリスクがある」ということです。梅雨の時期は特に注意が必要です。そして、今後の天気で気になるのが台風の動きですね。はい。南の海上には現在、台風7号と8号、2つの台風があります。特に注意したいのが、台風7号です。中心気圧は925ヘクトパスカルで、非常に強い勢力を保ったまま北西へ進んでいます。最新の進路予想を見ると、県内に最も近づくのは、27日土曜日から28日、日曜日にかけてとなりそうです。さらに注意が必要なのが、日本付近に停滞する梅雨前線への影響です。台風の周辺にある非常に暖かく湿った空気が、梅雨前線へ流れ込む見込みです。このため、台風がまだ離れていても前線の活動が活発となり、県内でも激しい雨となるおそれがあるほか、風にも注意が必要です。今後の台風情報に注意し、大雨や風への備えを早めに進めておいてください。