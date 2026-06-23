◇セ・リーグ 巨人―広島（2026年6月23日 マツダ）

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が23日、広島―巨人8回戦（マツダ）を生中継したBS朝日で解説を務め、現役時代から可愛がっている“弟分”の巨人・大城卓三捕手（33）をいじり倒した。

長野氏は4月28日の巨人―広島3回戦（東京D）で日本テレビの中継にゲスト出演したが、この日は前DeNA監督の三浦大輔氏（52）と一緒にダブル解説となった。

両軍に在籍した長野氏は広島・持丸について「随分大人になったなと」、巨人・松本について「注目しといて良かったです。ナイスバッティングです」とうれしそうに話すなど解説も楽しんでいる様子。

戸郷が2点先制してもらった直後の3回、2死走者なしから二塁打、四球、死球、四球で押し出しの1点を与えると「こういうところが鬼門って言われるところかもしれないですね…。勝っててもじわじわと…」と昨季も2勝10敗だった鬼門・マツダでの巨人の戦いについて触れる場面もあった。

誠実そのものな爽やか解説を繰り広げた長野氏だったが、大城だけはもちろんこの日も“別枠”だ。

「5番・捕手」で先発出場した大城が2回の第1打席で右中間フェンスぎりぎりの大きな右飛に倒れると「トレーニングが足りないんじゃないですか」と楽しそうな声できっちりいじる。

そして、5回に松本の左前適時打で二走・キャベッジがチーム3点目のホームインを果たすと「キャベッジは足、速いので」と言ったあとで「多分大城だったら（本塁に）かえってきてないですね」と大いじり。

目の中に入れても痛くないほど可愛がっている？大城への深い愛情をにじませていた。

長野氏は今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）でも毎週のように大城の名前を出してはうれしそうにいじるのが“お約束”となっている。